هیچ فشاری نباید کیفیت پروژه ریلی چابهار ـ زاهدان را کاهش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) در جریان بازدید از آخرین وضعیت ابرپروژه راهآهن چابهار زاهدان و بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار، با تأکید بر ضرورت تسریع عملیات و رعایت کامل استانداردهای فنی، این طرحها را ستونهای توسعه راهبردی سواحل مکران دانست.
راهآهن چابهار زاهدان را «حلقه طلایی کریدور شرقی ایران»
سردار عابد همراه با سردار رحمانی، مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه، روز دوشنبه ۱۷ آذرماه از قطعات مختلف این پروژه شامل مراحل ریلگذاری، زیرسازی و عملیات ساخت ایستگاههای نیکشهر و چابهار بازدید کرد، و در این بازدید، مدیران عامل مؤسسات مشارکتکننده در طرح و مدیر پروژه، گزارشی جامع از روند پیشرفت، برنامههای اجرایی و چالشهای فنی ارائه دادند.
در بخش دیگری از بازدید، سردار عابد با حضور در قطعات یک و دو و بررسی جزئیات اقدامات انجامشده، تأکید کرد: تسریع عملیات ضروری است، اما رعایت استانداردهای فنی و کیفیت اجرا خط قرمز ماست. این خط ریلی نقشی تعیینکننده در آینده حملونقل کشور دارد و باید با بهترین کیفیت تحویل شود.
فرمانده قرارگاه خاتم با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیک پروژه اظهار کرد: راهآهن چابهار - زاهدان بندر استراتژیک شهید بهشتی را به شبکه ریلی کشور متصل میکند و یکی از حلقههای اصلی کریدور شرقی ایران است. تکمیل بهموقع این طرح، نقش مستقیم در رشد تجارت منطقهای، توسعه سواحل مکران، رونق صادرات و پیوند ایران با کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان خواهد داشت.
بر اساس ارزیابی کارشناسان، این پروژه بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای زیرساختی کشور، با وجود اقلیم سخت، فاصله طولانی از مراکز پشتیبانی و شرایط ویژه منطقه، با رکوردهای قابلتوجهی در حال اجراست.
بررسی آخرین وضعیت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار
در ادامه سفر، سردار عابد روند ساخت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار را نیز مورد بررسی قرار داد، و با بازدید از بخشهای مختلف این پروژه با تأکید بر ضرورت تسریع عملیات، گفت: این بیمارستان زیرساخت حیاتی سلامت مردم چابهار و سواحل مکران است و بهرهبرداری بهموقع از آن، نقشی مؤثر در ارتقای شاخصهای سلامت و کیفیت زندگی مردم خواهد داشت.
بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار پس از تکمیل، بهعنوان یکی از بزرگترین مراکز درمانی جنوبشرق کشور، نقش مهمی در پشتیبانی از توسعه اقتصادی و رشد جمعیتی این منطقه ایفا خواهد کرد.
