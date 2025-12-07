  1. بین الملل
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۴

ادعای زامیر: در حال آماده شدن برای یک جنگ غافلگیرکننده هستیم

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با طرح این ادعا که «خط زرد» خط مرزی جدید در نوار غزه است، گفت: ما برای یک جنگ غافلگیرکننده آماده می‌شویم و باید در تمام جبهه‌ها آماده باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفت: ما برای یک جنگ غافلگیرانه آماده می‌شویم و باید در تمام جبهه‌ها آماده باشیم و رزمایش‌های سالانه احتمال یک جنگ غافلگیرکننده را شبیه‌سازی می‌کند.

«ایال زامیر» طی سخنانی هنگام بازدید میدانی از مقرهای نظامیان اشغالگر در نوار غزه مدعی شد: خط زردی که نشان دهنده عقب نشینی ارتش اسرائیل به عنوان بخشی از توافق است، یک خط مرزی جدید و خط دفاعی مقدم برای محافظت از ساکنان اسرائیل است و در صورت نیاز یک خط تهاجمی به شمار می رود. ما هرگز اجازه نخواهیم داد حماس خود را بازسازی کند.

ادعاهای این مقام نظامی صهیونیست در حالی است که تیراندازی بی‌هدف نظامیان اشغالگر به غیرنظامیان فلسطینی در نزدیکی خط زرد در نوار غزه به صورت روزانه ثبت می شود.

ارتش رژیم صهیونیستی در تازه ترین مورد نقض آتش بس امروز اعلام کرد که یک فلسطینی را که از خط زرد عبور کرده و برای نظامیان اشغالگر در جنوب نوار غزه ایجاد تهدید کرده، به شهادت رسانده است.

    • محمد IR ۰۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      18 13
      پاسخ
      این اسرائیل هم خیلی پررو شده شیطونه میگه برم کپه خاکش کنم ...
      • کورش پادشاه IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        0 0
        تازشم فکنم اسرائیل برای عادی جلوه دادن جنایت در بیمارستانها دستور جنایت انجام شده در کردفان افریقا مدل این جنایت داده یا تبدیل به یک جنایت جنگی شده که اسرائیل الگو اون بوده اگر اسرائیل مجازات میشود از طرف سازمان ملل دیگه در نقاط دیگه جهان شاهد تکرار این جنایتها نبودیم
    • محمد IR ۰۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      20 10
      پاسخ
      کثیف ترین جنایتکار ترین کودک کش ترین کسی مثل اسرائیل جنایتکار جنگی وبی بی در دنیا هست
    • IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      16 4
      پاسخ
      انها تنها بلدند مقادیر زیادی بر سر مردم بمب و موشک بریزند این جنگ صهیونیسمیست و قحطی برای کشتار باز ماندگان این جنگ چنگیز خان مغول بود بر سر کشورها
    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      10 8
      پاسخ
      صهیونیستها بیخودی فکر میزنند میدانند این دفعه عمو سام هم نمی توانند به دادشان برسد
    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 9
      پاسخ
      مامردم از فرمانده کل ارتش درخواست داریم یک رزمایش منحصر بفرد هوایی دریایی زمینی انجام دهد با انواع جنگنده ها کشتی و قایق های جنگی تانکهای زرهی ماشین های زرهی پهباد های رزمی شناسایی تهاجمی بااینها تست موشک و پدافند
    • میرمحمدرضاموسوی IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      17 0
      پاسخ
      این چه جنگ غافلگیر کننده هست که اعلامش میکنی؟
    • ناشناس IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      ما هم برای سگ کشی آماده آماده‌ایم
    • خداوردی IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      آقای سرکار ایال زامیر، فقط‌ این پیام را از ایرانیان وطن دوست ومبارز بشنو، خدای ناکرده فقط اون اشتباه جسارات ۱۲روز‌ه، به ایران عزیز دیگه تکرار نشه ، چون جواب دندان شکن قویتری دریافت خواهیدکرد، ایران و ایرانی را با جای دیگه اشتباه نگیرید
    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      مرگ برتروریستها!!
    • حامی صدر IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      یک نیست به اینها بگه اشتباه نکنید اینها اگر مسلمان بودند از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شدند . کافرند دیگه کار ی نمیشه کرد . این بار شاید اسرائیل حذف شود .
    • هم وطن IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 1
      پاسخ
      تو فقط بلدی کودک بکشی کفتار این دفعه بیای از صفحه روزگار محو میشی.بدست با کفایت سید علی خامنه ای به امید خدا
    • موسی IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست
    • ناشناس IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 1
      پاسخ
      می خواهد به ایران هم حمله کنه ؟وای نه
    • ارش IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      اسرائیل اونی رو که زائید بزرگش کنه بعد یکی دیگه بزاد
    • علی IR ۰۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اینها فقط به جاهایی حمله می کنند که ضعیف هستن ولی انشالله به یاری خداوند متعال و مولایمان علی که قرآن فرموده نسل این خبیث به دست ایرانیها نابود میشه وبیت المقدس آزاد میشه (منتظر سپاه ایران اسلامی باش البته کل سپاه اسلام لشکر مردمی هست که در کنار نظامیان ایران شمشیر تیز می‌کنند برای بریدن سر های شما اسرائیلی های شیطان
    • سجاد پارسا IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      آفرین عالیه ، اما بد جوری غافلگیر میشین
    • علی ک محمدی IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      کورخوندی همان 12روزتا ابد برایتان کافیه خود وارباب قلدرتان اگرجرأت کنی از ریشه خشک خواهی شد، دمر گ بر صهیونیسم و ترامپ وحشی گورشان کنده خواهد شد دانشاالله
    • کورش پادشاه جهان IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      فکر کنم پول بیشتری قراره به ناتو .امریکا .انگلیس. بدن برای سپر دفاع موشکی وحتی بقیه کشورهای عربی حامی اسرائیل همه اونایی که طرف اسرائیل هستن برده پول هستن واگر اقتصاد اسرائیل فرو بپاشد نابود میشن چون دیگه انگیزه معنوی ندارن انگیزه فقط مادیه
    • ناشناس IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اینا پشتشون به ترامپ جهان خوار گرمه وگرنه سر یه هفته فاتحش خوندس امید است خودشون همدیگرو بدرند
    • ع ا ز CA ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چه خط زرد و چه قرمز برای صهیونیستها فرقی نمیکند و آتش بس هم دروغ است فقط میخواهند یا برای نظامیان خودشان استراحت ایجاد بکنند و و مناطق تحت اشغالی خودشان را به صورت تاکتیکی بازسازی بکنند و آرتش اشغالگر هرگز به چیزی به نام آتش بس اعتقاد ندارد .

