ادعای زامیر: در حال آماده شدن برای یک جنگ غافلگیرکننده هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفت: ما برای یک جنگ غافلگیرانه آماده می‌شویم و باید در تمام جبهه‌ها آماده باشیم و رزمایش‌های سالانه احتمال یک جنگ غافلگیرکننده را شبیه‌سازی می‌کند.

«ایال زامیر» طی سخنانی هنگام بازدید میدانی از مقرهای نظامیان اشغالگر در نوار غزه مدعی شد: خط زردی که نشان دهنده عقب نشینی ارتش اسرائیل به عنوان بخشی از توافق است، یک خط مرزی جدید و خط دفاعی مقدم برای محافظت از ساکنان اسرائیل است و در صورت نیاز یک خط تهاجمی به شمار می رود. ما هرگز اجازه نخواهیم داد حماس خود را بازسازی کند.

ادعاهای این مقام نظامی صهیونیست در حالی است که تیراندازی بی‌هدف نظامیان اشغالگر به غیرنظامیان فلسطینی در نزدیکی خط زرد در نوار غزه به صورت روزانه ثبت می شود.

ارتش رژیم صهیونیستی در تازه ترین مورد نقض آتش بس امروز اعلام کرد که یک فلسطینی را که از خط زرد عبور کرده و برای نظامیان اشغالگر در جنوب نوار غزه ایجاد تهدید کرده، به شهادت رسانده است.