https://mehrnews.com/x39NLN ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶ کد خبر 6681384 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶ بسته خبری شبانه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴ میپردازیم. دریافت 9 MB کد خبر 6681384 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۱۷ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری شبانه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری زاهدان خبرگزاری مهر
نظر شما