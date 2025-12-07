برگزاری نخستین مناقصه الکترونیکی شهرداری تهران در منطقه ۱۲

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران، ضمن قدردانی از همکاران خود و دستگاههای نظارتی، بر اهمیت این اقدام تأکید کرد و گفت: اجرای پایلوت مناقصه الکترونیکی در منطقه نشان داد که این روش علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، موجب تسریع در اجرای پروژهها و ارتقا کیفیت خدمات شهری خواهد شد و همچنین مورد استقبال پیمانکاران قرار گرفت.
وی افزود: یکی از راهکارهای مؤثر در ارتقای شفافیت اداری و کاهش فساد در سیستمهای اجرایی، کاهش ارتباطات انسانی و حرکت به سمت مکانیزه کردن فرآیندهاست و شهرداری به دلیل ارتباط گسترده و مستقیم با شهروندان، بیش از سایر دستگاهها نیازمند این تحول است.
آئینی تاکید کرد: امروز منطقه ۱۲ شهرداری تهران به عنوان پایلوت اجرای فرایند الکترونیکی مناقصات معرفی شد و مناقصات به دلیل حجم بالای ارتباطات مالی، از حساسترین بخشهای شهرداری محسوب میشوند و مکانیزه شدن آنها میتواند نقش مهمی در حذف عوامل انسانی، افزایش سلامت اداری و کاهش تبانی ایفا کند.
شهردار منطقه ۱۲ افزود: این اقدام که با تأکید ویژه دکتر زاکانی شهردار محترم تهران آغاز شده است، نقطه عطفی در مسیر ارتقای شفافیت و سلامت اداری شهرداری تهران به شمار میرود که امید است با گسترش این طرح در سایر بخشها، شاهد کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی به مجموعه شهرداری باشیم.
رضایی فر مدیر کل امور مالی و اموال شهرداری تهران نیز در ادامه با بیان اینکه پیش از این، مناقصات شهرداری بهصورت دستی انجام میشد، گفت: با راهاندازی سامانه الکترونیکی، تمامی مراحل از ثبت اسناد تا ارزیابی پیشنهادها به شکل سیستمی و با امضای الکترونیک پیمانکاران معتبر صورت میگیرد و این سامانه با همکاری دستگاههای نظارتی و شهرداری مناطق طراحی شده و منطقه ۱۲ بهعنوان پایلوت انتخاب گردید.
وی افزود: در این سامانه، استعلامها از طریق سامانههای نظارتی و بانک مرکزی بهصورت الکترونیکی انجام میشود، ضمانتنامهها ثبت و تأیید میگردد و کلیه فرآیندها از بارگذاری اسناد تا رمزگشایی پاکتها تحت کنترل سیستمی و بدون دخالت انسانی پیش میرود و بدین ترتیب امکان دخل و تصرف یا تغییر در پیشنهادها از بین میرود و امنیت و صیانت از اطلاعات پیمانکاران تضمین میشود.
مدیر کل امور مالی و اموال شهرداری تهران گفت: همچنین این سامانه به سامانههای مالی و حسابداری شهرداری متصل است و از آغاز پروژه تا پرداخت نهایی به پیمانکاران، تمامی مراحل بهصورت الکترونیکی انجام خواهد شد و این تحول، کاهش ارتباطات انسانی، حذف مذاکرات غیررسمی و شفافیت کامل در کشف قیمت و انتخاب پیمانکاران را به همراه دارد.
با راهاندازی کامل این سامانه در سطح شهر تهران، شهرداری امیدوار است که تمامی مناقصات آینده در بستر الکترونیکی برگزار شود و گام مهمی در راستای شفافیت، عدالت و ارتقا کارآمدی مدیریت شهری برداشته شود.
