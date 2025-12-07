به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی شرکت آبوفاضلاب لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع مشترکین محترم شهر نورآباد میرساند به علت شکستگی ناگهانی در خط اصلی خروجی مخزن شماره یک، آب شرب در برخی مناطق شهر مطابق برنامه مکانی و زمانبندی ذیل قطع و یا با افت فشار همراه خواهد بود.
مکان: منطقه بلوار بسیج و کوچههای منتهی (به جز منطقه الفت آباد، خیابان شهید نوربخش، کوچههای پشت مسجد موسی بن جعفر و کوچه شهید حسینی)، خیابان بهارستان و طالقانی از میدان فردوسی تا کوچه شهدا ۶، میدان شهدا و کوچههای منتهی، خیابان امام از میدان بعثت تا میدان امام و کوچههای منتهی
زمان: یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۳ شب الی ۶ صبح روز بعد
