کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم برگزاری رویدادهای تخصصی فیلم کوتاه در استان کرمانشاه، اظهار داشت: انجمن سینمای جوانان کرمانشاه در ادامه برنامههای حمایتی و آموزشی خود، پاتوق دهم فیلم کوتاه را با هدف ارتقای نگاه تحلیلی مخاطبان، ایجاد فضای گفتوگو میان فیلمسازان و علاقهمندان و معرفی آثار متنوع فیلم کوتاه برگزار میکند.
وی افزود: در این دوره از پاتوق فیلم کوتاه، پنج اثر از فیلمسازان ایرانی و بینالمللی برای علاقهمندان به نمایش گذاشته میشود که هر کدام از منظر روایت، فرم و محتوای سینمایی ظرفیت نقد و بررسی جدی را دارند و پس از نمایش، فضای گفتوگوی تخصصی درباره این آثار فراهم خواهد شد.
رئیس سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: فیلمهای «اذان صبح به افق یزد» به کارگردانی زهره صباغیان، «تفنگ چخوف» ساخته سیدعباس حسینی، «سکوت جهان» از امیرحسین مهماندوست، «فرزند آدم» به کارگردانی سبا ابراهیمپور و «سوزی در باغچه» ساخته لوسیه سانکووا از جمهوری چک در این پاتوق به نمایش درمیآیند که تنوع جغرافیایی و مضمونی آنها، جذابیت ویژهای به این برنامه بخشیده است.
رضایی با بیان اینکه پاتوق فیلم کوتاه صرفاً نمایش آثار نیست، ادامه داد: این برنامه بهعنوان یک فضای آموزشی و تعاملی تعریف شده و تلاش شده تا مخاطبان، بهویژه فیلمسازان جوان، با شنیدن نقدها و دیدگاههای مختلف، نگاه عمیقتری نسبت به سینمای کوتاه پیدا کنند و از تجربههای دیگران بهرهمند شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پاتوق دهم فیلم کوتاه روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در کرمانشاه، میدان آزادگان، مجتمع فرهنگی و هنری انتظار، سالن سینما شماره ۲ برگزار میشود و حضور برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است.
