۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

پاتوق دهم فیلم کوتاه در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه از برگزاری دهمین پاتوق فیلم کوتاه در قالب فصل دهم این رویداد فرهنگی خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم برگزاری رویدادهای تخصصی فیلم کوتاه در استان کرمانشاه، اظهار داشت: انجمن سینمای جوانان کرمانشاه در ادامه برنامه‌های حمایتی و آموزشی خود، پاتوق دهم فیلم کوتاه را با هدف ارتقای نگاه تحلیلی مخاطبان، ایجاد فضای گفت‌وگو میان فیلم‌سازان و علاقه‌مندان و معرفی آثار متنوع فیلم کوتاه برگزار می‌کند.

وی افزود: در این دوره از پاتوق فیلم کوتاه، پنج اثر از فیلم‌سازان ایرانی و بین‌المللی برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشته می‌شود که هر کدام از منظر روایت، فرم و محتوای سینمایی ظرفیت نقد و بررسی جدی را دارند و پس از نمایش، فضای گفت‌وگوی تخصصی درباره این آثار فراهم خواهد شد.

رئیس سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: فیلم‌های «اذان صبح به افق یزد» به کارگردانی زهره صباغیان، «تفنگ چخوف» ساخته سیدعباس حسینی، «سکوت جهان» از امیرحسین مهماندوست، «فرزند آدم» به کارگردانی سبا ابراهیم‌پور و «سوزی در باغچه» ساخته لوسیه سانکووا از جمهوری چک در این پاتوق به نمایش درمی‌آیند که تنوع جغرافیایی و مضمونی آن‌ها، جذابیت ویژه‌ای به این برنامه بخشیده است.

رضایی با بیان اینکه پاتوق فیلم کوتاه صرفاً نمایش آثار نیست، ادامه داد: این برنامه به‌عنوان یک فضای آموزشی و تعاملی تعریف شده و تلاش شده تا مخاطبان، به‌ویژه فیلم‌سازان جوان، با شنیدن نقدها و دیدگاه‌های مختلف، نگاه عمیق‌تری نسبت به سینمای کوتاه پیدا کنند و از تجربه‌های دیگران بهره‌مند شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پاتوق دهم فیلم کوتاه روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در کرمانشاه، میدان آزادگان، مجتمع فرهنگی و هنری انتظار، سالن سینما شماره ۲ برگزار می‌شود و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

