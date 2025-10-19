به گزارش خبرنگار مهر، فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه با نمایش فیلمهای منتخب و برگزیده سال در سینما استقلال خرمآباد برگزار میشود.
این برنامه امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با حضور منتقد و کارشناس سینما، سید غلامرضا نعمتپور، برگزار خواهد شد.
در این پاتوق، فیلمهای کوتاه شامل «آدلاید» به کارگردانی فرهاد غریبی، «تکان» ساخته شاهین حقشعار، «قوتار» اثر علی علیزاده و «مورچه» ساخته کاج دریسن به نمایش گذاشته خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند ضمن تماشای آثار، از بخش نقد و بررسی فیلمها بهرهمند شوند و در گفتوگوهای تخصصی پیرامون سبک، موضوع و تکنیکهای فیلم کوتاه مشارکت کنند.
این برنامه با هدف ترویج فرهنگ سینمای کوتاه و ارتقای سطح آگاهی هنری و نقد سینمایی در بین مخاطبان برگزار میشود و همه علاقهمندان به هنر و سینما میتوانند به صورت رایگان در آن حضور یابند.
