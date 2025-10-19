  1. استانها
فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه در خرم‌آباد برگزار می‌شود

خرم‌آباد- نمایش و نقد آثار برگزیده فیلم کوتاه سال، در فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه در سینما استقلال خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه با نمایش فیلم‌های منتخب و برگزیده سال در سینما استقلال خرم‌آباد برگزار می‌شود.

این برنامه امروز یک‌شنبه ۲۷ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با حضور منتقد و کارشناس سینما، سید غلامرضا نعمت‌پور، برگزار خواهد شد.

در این پاتوق، فیلم‌های کوتاه شامل «آدلاید» به کارگردانی فرهاد غریبی، «تکان» ساخته شاهین حق‌شعار، «قوتار» اثر علی علیزاده و «مورچه» ساخته کاج دریسن به نمایش گذاشته خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند ضمن تماشای آثار، از بخش نقد و بررسی فیلم‌ها بهره‌مند شوند و در گفت‌وگوهای تخصصی پیرامون سبک، موضوع و تکنیک‌های فیلم کوتاه مشارکت کنند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ سینمای کوتاه و ارتقای سطح آگاهی هنری و نقد سینمایی در بین مخاطبان برگزار می‌شود و همه علاقه‌مندان به هنر و سینما می‌توانند به صورت رایگان در آن حضور یابند.

