درخشش «رویای رنگی» در سرو ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، رشید محمودی شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان گفت: آموزشگاه تخصصی هنرهای تجسمی «رؤیای رنگی» در دومین دوره جایزه ملی آموزش هنر «سرو ایرانی»، عنوان «مدیر برگزیده استان کردستان» را به خود اختصاص داد و بار دیگر نام کردستان را در عرصه آموزش هنر کشور مطرح کرد.

وی افزود: این موفقیت نتیجه سال‌ها فعالیت مستمر، برنامه‌ریزی منسجم و نگاه پرورشی خلاقانه‌ای است که در این آموزشگاه جریان دارد.

وی یادآور شد: نگین وکیلی، مدیر «رؤیای رنگی»، با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و تمرکز بر کشف و تقویت استعدادهای بومی، توانسته طی سال‌های اخیر نسل تازه‌ای از هنرجویان توانمند را تربیت کند؛ هنرجویانی که حضورشان در جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و تولیدات هنری کشور چشمگیر بوده است.

محمودی اذعان کرد: وکیلی که در حوزه‌های تصویرسازی کتاب و مجلات، نقاشی کودک، عروسک‌سازی و روزنامه‌نگاری ویژه کودکان و نوجوانان فعالیت دارد، نشریه‌ای ماهانه با محوریت شعر و داستان کودک، تصویرسازی، خبرنگاری و عکاسی با عنوان «مجله رنگ رؤیا» را نیز به‌صورت منظم منتشر می‌کند که نقش مؤثری در تقویت ذوق هنری و مهارت‌های خلاقانه نسل نوجوان دارد.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اضافه کرد: جایزه ملی «سرو ایرانی» با هدف شناسایی چهره‌های برجسته و خلاق در حوزه آموزش هنر توسط دفتر برنامه‌ریزی و آموزش هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و انتخاب مدیران برتر بر پایه شاخص‌هایی همچون کیفیت آموزشی، نوآوری، مشارکت فرهنگی و تربیت هنرجویان توانمند صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: کسب این عنوان برای «رؤیای رنگی» نه‌تنها دستاوردی ارزشمند برای این آموزشگاه است، بلکه نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای فرهنگی و هنری استان کردستان در عرصه آموزش هنر محسوب می‌شود.