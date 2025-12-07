  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰

درخشش «رویای رنگی» در سرو ایرانی

درخشش «رویای رنگی» در سرو ایرانی

سنندج- معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: آموزشگاه «رویای رنگی» به مدیریت نگین وکیلی در دومین دوره جایزه ملی «سرو ایرانی» عنوان مدیر برگزیده کردستان را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رشید محمودی شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان گفت: آموزشگاه تخصصی هنرهای تجسمی «رؤیای رنگی» در دومین دوره جایزه ملی آموزش هنر «سرو ایرانی»، عنوان «مدیر برگزیده استان کردستان» را به خود اختصاص داد و بار دیگر نام کردستان را در عرصه آموزش هنر کشور مطرح کرد.

وی افزود: این موفقیت نتیجه سال‌ها فعالیت مستمر، برنامه‌ریزی منسجم و نگاه پرورشی خلاقانه‌ای است که در این آموزشگاه جریان دارد.

وی یادآور شد: نگین وکیلی، مدیر «رؤیای رنگی»، با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و تمرکز بر کشف و تقویت استعدادهای بومی، توانسته طی سال‌های اخیر نسل تازه‌ای از هنرجویان توانمند را تربیت کند؛ هنرجویانی که حضورشان در جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و تولیدات هنری کشور چشمگیر بوده است.

محمودی اذعان کرد: وکیلی که در حوزه‌های تصویرسازی کتاب و مجلات، نقاشی کودک، عروسک‌سازی و روزنامه‌نگاری ویژه کودکان و نوجوانان فعالیت دارد، نشریه‌ای ماهانه با محوریت شعر و داستان کودک، تصویرسازی، خبرنگاری و عکاسی با عنوان «مجله رنگ رؤیا» را نیز به‌صورت منظم منتشر می‌کند که نقش مؤثری در تقویت ذوق هنری و مهارت‌های خلاقانه نسل نوجوان دارد.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اضافه کرد: جایزه ملی «سرو ایرانی» با هدف شناسایی چهره‌های برجسته و خلاق در حوزه آموزش هنر توسط دفتر برنامه‌ریزی و آموزش هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و انتخاب مدیران برتر بر پایه شاخص‌هایی همچون کیفیت آموزشی، نوآوری، مشارکت فرهنگی و تربیت هنرجویان توانمند صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: کسب این عنوان برای «رؤیای رنگی» نه‌تنها دستاوردی ارزشمند برای این آموزشگاه است، بلکه نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای فرهنگی و هنری استان کردستان در عرصه آموزش هنر محسوب می‌شود.

کد خبر 6681436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها