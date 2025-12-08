به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین عصر دوشنبه در آئین اختتامیه هفته فیلم و عکس استان گلستان که در پردیس سینمایی عصر جدید گرگان برگزار شد با تبریک این مناسبت به هنرمندان، پیشکسوتان و اعضای انجمن سینمای جوان استان، بر اهمیت نقش‌آفرینی این انجمن در تربیت نسل تازه فیلمسازان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ملی انجمن سینمای جوان گفت: انجمن سینمای جوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز تولید فیلم کوتاه و عکس، و از مهم‌ترین پایگاه‌های آموزش هنرمندان جوان در سراسر ایران است. فیلمسازان حوزه فیلم‌های کوتاه سرمایه‌های آینده سینمای ایران اسلامی محسوب می‌شوند.

گلچین فیلم کوتاه را قالبی فشرده اما عمیق توصیف کرد و افزود: فیلم کوتاه در زمان محدود، بیشترین عناصر زیباشناسی را در خود جای می‌دهد و هنرمند مجبور است در کوتاه‌ترین مدت، قوی‌ترین پیام را به ذهن و نگاه مخاطب منتقل کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: انجمن سینمای جوان کار بزرگی انجام می‌دهد؛ تربیت جوانانی مستعد در حوزه فیلم کوتاه و عکاسی که می‌توانند زمینه‌ساز ساخت آثار بلند و حرفه‌ای در آینده باشند. هرجا قراره سینمای شکوفا داشته باشیم، باید به این فیلمسازان اعتماد کنیم؛ چرا که فیلم‌های بلند نوآور، از دل همین تجربه‌های کوتاه کشف می‌شوند.

وی هنر را عاملی مهم در افزایش سرمایه اجتماعی و نشاط جامعه دانست و اظهار کرد: توجه به هنر، تولیدات هنری و حمایت از هنرمندان می‌تواند شور، انگیزه و شناخت مسائل جامعه را تقویت کند و به حل بسیاری از مشکلات اجتماعی کمک کند.

گلچین بر ضرورت برنامه‌ریزی آموزشی هدفمند در حوزه فیلم و عکس تأکید کرد و گفت: اگر آموزش‌های تخصصی و استاندارد تقویت شود، شاهد ارتقای کیفیت آثار و تولیدات فاخر هنری در استان و کشور خواهیم بود.