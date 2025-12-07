جبرائیلی: «مرگ بر آمریکا» شعار تبلیغاتی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر جبرائیلی شامگاه یکشنبه در مراسم یادواره شهدای دانشجوی شهرستان ملایر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نقش بازدارنده صندوق بینالمللی پول، از عملکرد اقتصاد دلارمحور در کشور انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه آمریکا تنها با مؤلفه نظامی اعمال قدرت نمیکند اظهار داشت: نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول ابزارهایی برای تحمیل نظم اقتصادی مورد نظر آمریکا بر جهان هستند. متأسفانه برخی جریانهای به ظاهر انقلابی در حالی شعار مرگ بر آمریکا سر میدهند که در عمل مجری دستورات اقتصادی نهادهای تحت سلطه آمریکا مانند این صندوق هستند.
اجرای گامبهگام نسخههای صندوق بینالمللی پول
این کارشناس اقتصادی به تشریح اجرای توصیههای صندوق بینالمللی پول در دولتهای مختلف از سال ۱۳۶۸ پرداخت و گفت: از یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تا افزایش نرخ بهره بانکی و هدفمندسازی یارانهها همه بر اساس نسخههای این نهاد بینالمللی پیش رفته است.
جبرائیلی با انتقاد از دلاری کردن هزینههای ملت تصریح کرد: وقتی مواد اولیه داخلی مانند محصولات پتروشیمی فولاد و… با قیمت دلار به تولیدکننده داخلی فروخته میشود هزینه تولید به طور مصنوعی افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش مییابد. این در حالی است که درآمد مردم به ریال است.
لزوم دلارزدایی و اعمال حاکمیت واقعی بر اقتصاد
سخنران با اشاره به شعار مرگ بر آمریکا تاکید کرد: مشکل وقتی است که این شعار به شعاری تبلیغاتی تبدیل و خدای ناکرده دستورات دشمن اجرا شود.
وی راه حل برونرفت از این وضعیت را دلارزدایی از اقتصاد و نیز حکومت کردن واقعی بر فضای اقتصادی عنوان کرد و گفت: حاکمیت باید اقتدار مشروع خود را در تعیین نرخ ارز مدیریت صادرات و واردات و قیمتگذاری مواد اولیه داخلی به ریال اعمال کند. صادرات باید در خدمت تولید داخلی باشد نه اینکه تولید داخلی را نابود کند.
