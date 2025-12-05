دشمنی تاریخی آمریکا برای جلوگیری از استقلال ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گرمسار در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به روز دانشجو بیان کرد: جهاد تبیینی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به آن تاکید کرده و به دوش یکایک ما قرار داده اند، در چنین مناسبت‌هایی نقش بسیار مهمتری هم پیدا می‌کند زیرا جوان ما باید بداند که چرا ۱۶ آذر ماه به نام روز دانشجو نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه امروز جوان ما باید بداند که خیانت آمریکا به کشورمان چه بود که این چنین خون جوانان دانشجوی کشورمان را در ۱۶ آذر به جوش آورد، تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشات خودشان اشاره به این موضوع دارند که داشتن تحلیل درست از حوادث بسیار ضرورت دارد.

امام جمعه گرمسار با اشاره به اینکه برخی مسائل را به خوبی نمی‌دانند و تحلیل ندارند و گمان می‌کنند که ما نباید مرگ بر آمریکا بگوییم تا آمریکا با ما دشمن نشود.، گفت: همانطور که رهبری هم تاکید داشتند، مگر مردم ما در سال ۳۲ مرگ بر آمریکا می‌گفتند که این کشور با کودتای ۲۸ مرداد چنین خیانت بزرگی را به کشورمان کرد؟

آرامی با بیان اینکه مصدق به میدان آمد و نخست وزیر شد، دولت تشکیل داد و صنعت نفت ما را ملی کرد و نفت را از استعمارگران نجات داد و قدمی در مسیر استقلال کشورمان برداشت تا دولت مردمی شود، گفت: در ادامه مسیر درست است که اشتباهی کرد و به آمریکا اعتماد کرد اما در کودتای ۲۸ مرداد توسط همین آمریکا سرنگون شد و خیانت بزرگی در حق ملت ایران کرد.

وی با بیان اینکه اساس این ماجرا آن است که آمریکا از همان زمان نمی‌خواست که ایران مستقل باشد، ابراز کرد: آمریکا دولت داشت که ملت ایران خودش از ذخایر ملی خودش استفاده کند و لذا به خیانتی بزرگ دست زد و کودتایی را تشکیل داد همانطور که تا به امروز استقلال را برای ملت ایران نمی‌خواهد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه برخی ساده هستند که فکر می‌کنند دشمنی آمریکا با ایران بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده است، گفت: خیانت‌ها و دشمنی‌های آمریکا برای امروز و مرگ بر آمریکای هم اکنون نیست دشمنی آمریکا به ملت ایران، ریشه دارد.