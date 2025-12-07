رضایی: دانشجویان دارای هویتی ضد استکبار و استقلال طلب هستند

سرهنگ محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشجو هویتی اصیل دارد و اصالت دانشجو به روحیه ضد استعماری و ضد استکباری آن بر میگردد، هویتی که استقلال طلب و به دنبال عزت خواهی است.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه امام صادق (ع) افزود: این هویت به سالها قبل از انقلاب ۵۷ بر میگردد، وقتی دانشجوی ایرانی در ۱۶ آذرماه سال ۱۳۳۲ در اعتراض به ورود نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به دانشگاه قیام کرد و فریاد عزت خواهی و شعار مرگ بر استکبار را سر داد و مظلومانه به شهادت رسید. این سه قطره خون فرزندان ایران چون سیلی سالها بعد طومار مستبدان، مستکبران و روسیاهان امریکایی و انگلیسی را برچید.
سرهنگ رضایی در ادامه گفت: شعار مرگ بر آمریکا به فرموده رهبر حکیم انقلاب از اعماق دل ملت ایران برخواست، ملتی که سیاستهای سیاه، ظالمانه و شیطانی سران آمریکایی را در کودتای ۲۸ مرداد و سالها بعد از آن به خوبی و به کرات دید لذا این شعار را کسی به ملت ایران یاد نداد بلکه صدای خفته ملتی بزرگ و تاریخ ساز بود که از حلقوم دانشجوی آزاده و باغیرت ایرانی از دههها قبل انقلاب و خصوصاً آذرماه سال ۱۳۳۲ برخواست و هنوز هم ادامه دارد.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، جنبش دانشجویی را جنبش نرم افرازی علمی، عدالت خواهی، مبارزه با فساد و ضداستکباری خواند که هم اکنون در این حوزهها در حال نقش آفرینی است؛ نسلی پویا که انقلاب را پیش رونده تر از قبل به جلو خواهد برد.
