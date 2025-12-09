رشیدی: فرهنگ بزرگداشت شهدا بین نسل جوان جامعه ترویج یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یعقوب رشیدی ظهر سه شنبه در این همایش با بیان اینکه شهید با شهادتش به بالاترین منزلت خود می‌رسد و به این منزلت که می‌رسد اول آسایش اوست، اظهار کرد: این بزرگ‌ترین فرصت برای قدردانی از مقام شهدای عزیز است و همه ما مدیون خانواده شهیدان هستیم.

وی بیان کرد: مردم ما می‌دانند با حضور در چنین مجالسی بار دیگر با راه شهدا و امام شهدا عهد و پیمان می‌بندند و حضور در چنین محافلی نشان از ولایتمداری است، نشان از قدردانی و تشکر از آن قهرمانانی است که جانانه ایستادند جان دادند، اما لحظه‌ای از راه امام و ارزش‌های انقلاب اسلامی فاصله نگرفتند.

سرپرست فرمانداری اشنویه نیز با تأکید بر جایگاه والای شهدا و نقش مردم وفادار در تداوم ارزش‌های انقلاب، گفت: شهدا مظهر اقتدار، عزت و قدرت ملی هستند.

مام عزیزی در اجلاسیه شهدای شهرستان اشنویه تأکید کرد: این مردم با بصیرت، وفاداری و پایبندی به ارزش‌های انقلاب، مظهر اقتدار و عزت ملت ایران هستند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار داشت: شهدا با فداکاری و ایثار خود، نماد شرافت و قدرت ملی ما هستند و یاد و نامشان الهام‌بخش نیروهای مسلح و ملت در صیانت از ارزش‌هاست.

مام عزیزی در بخش دیگر سخنان خود به اقدامات دولت وفاق ملی در حوزه مختلف برای جامعه ایثارگری اشاره و گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور مقرر شده است کارگروهی متشکل از متخصصین برجسته، با بازبینی پرونده درمانی جانبازان در سراسر کشور، به منظور کاهش هزینه، تسریع در روند درمان و جلوگیری از تشدید عوارض بیماری منجر به بستری، دستورالعمل درمانی برای آنان تدوین و با استفاده از ظرفیت شبکه الکترونیک سلامت در اختیار مراکز درمانی مربوطه قرار دهند که این مهم در حال اجراست.

این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تجلیل از خانواده معظم شهدا به پایان رسید.