صادق رضاقلی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری ۵ هزار و ۱۷۰ تُن انواع کود یارانه‌ای در شهرستان شیروان تأمین و توزیع شده است که این مقدار کود شامل؛ ۴ هزار و ۲۶۶ تُن کود اوره، ۵۰۷ تُن کود فسفات و ۳۹۷ تُن کود پتاس است.

وی افزود: مدیریت هوشمندانه کودها می‌تواند منجر به کاهش مصرف بی‌رویه و بهینه‌سازی استفاده از آن شده و موجب ارتقای تولید محصولات زراعی و باغی برای رفع نیاز کشاورزان شود.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان بیان کرد: این امر به حفظ سلامت خاک، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و توسعه کشاورزی پایدار کمک می‌کند.

رضاقلی‌زاده تأمین به موقع کودهای مورد نیاز کشاورزان را مهم دانست و گفت: باتوجه به اهمیت کاربرد درست کودهای شیمیایی و با رعایت توازن استفاده از کودهای مختلف، می‌توان شاهد بهبود کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان تصریح کرد: تأمین و توزیع به موقع انواع نهاده‌های کشاورزی نقش کلیدی در تضمین تولید محصولات اساسی و خودکفایی غذایی کشور دارد.