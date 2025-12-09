۱۳ هزار تن انواع کود کشاورزی در استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توزیع کودها با برنامه‌ریزی دقیق و بر اساس سهمیه مصوب انجام و تلاش شده است که تمامی کشاورزان در نقاط مختلف استان بتوانند به موقع و به صورت عادلانه کود مورد نیاز خود را دریافت کنند، این اقدام نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و امنیت مواد غذایی در سطح استان خواهد داشت.

وی افزود: تلاش ما بر این است که با هماهنگی با کارگزاران مجاز و مراکز توزیع، فرآیند دریافت کود برای کشاورزان به آسان‌ترین شکل ممکن انجام شود و کشاورزان بتوانند بدون دغدغه و با اطمینان کامل، نیازهای خود را تأمین کنند. همچنین اطلاع‌رسانی لازم در خصوص نحوه دریافت کود و سهمیه اختصاصی هر کشاورز به طور مستمر انجام می‌گیرد.

عمرانی تأکید کرد: توزیع کودها بر اساس اولویت کشت پاییزه و نیاز واقعی مزارع انجام شده و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی منطقه و کارگزاران مجاز، نسبت به دریافت کودهای مورد نیاز خود اقدام نمایند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده بهینه و مدیریت صحیح کودها، علاوه بر افزایش کیفیت محصولات، نقش مهمی در حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی‌های ناشی از مصرف بی‌رویه کود دارد و توصیه می‌شود کشاورزان با رعایت دستورالعمل‌های مصرف، از این منابع به بهترین نحو استفاده کنند.

عمرانی گفت: امید می‌رود که کشت پاییزه امسال با موفقیت بیشتری انجام شده و تولید محصولات کشاورزی در استان افزایش یابد و کشاورزان بتوانند با بهره‌وری بالاتر، محصولات با کیفیت به بازار عرضه کنند.