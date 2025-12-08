صدور دو اخطاریه زیست محیطی برای کارخانه های آسفالت شهرستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعدپناه رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان از بازدید از واحدهای کارخانه آسفالت در شهرستان رودان خبر داد.

وی افزود: در بازدید از کارخانه آسفالت شهرداری رودان مشاهده شد، کارخانه آسفالت نیز در حین فرایند تولید، دود غلیظی ایجاد نموده که ناشی از عدم سرویس به موقع و نقص دستگاه کارخانه آسفالت می‌باشد. که اخطاریه زیست محیطی در این خصوص صادر گردید. با توجه به عملکرد این واحد و عدم توجه به اخطاریه‌های قبلی در رفع مشکلات آلایندگی جز لیست صنایع آلاینده قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در بازدید دوم که از کارخانه آسفالت شرکت ابرراه بندر انجام شد مشاهده گردید، دود نسبتاً غلیظی همراه با گردو خاک شدید باعث آلایندگی هوا شده بود، که ناشی از نقص دستگاه آبپاش آن کارخانه بود.

ساعدپناه عنوان کرد: با توجه به آلایندگی شدید هوا توسط واحدهای موصوف و عدم رعایت مسائل زیست محیطی و نارضایتی عموم و عدم توجه به تذکرات قبلی، اخطاریه آلایندگی به واحدهای مذکور داده شد تا در اسرع وقت نسبت به رفع نقص اقدام کنند.