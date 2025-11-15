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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

معدن سیلیس در رودان هرمزگان تذکر زیست محیطی گرفت

معدن سیلیس در رودان هرمزگان تذکر زیست محیطی گرفت

رودان- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست رودان گفت: شکواییه و گزارش‌های مردمی درباره برداشت‌های غیرمجاز در معدن سیلیس دشت زاغ آبدان رودخانه رودان موجب شد، تذکر زیست محیطی صادر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعدپناه در حاشیه بازدید مشترک نیروهای محیط زیست و رئیس اداره صمت شهرستان رودان از معدن سیلیس بخش رودخانه، اظهار کرد: این اقدام با هدف بررسی نحوه فعالیت و میزان برداشت معدن سیلیس در بخش رودخانه انجام شد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسیده، بخشی از اراضی مورد بهره‌برداری با زیستگاه گونه‌های حیات وحش حمایت‌شده و در معرض خطر انقراض شهرستان از جمله قوچ و میش وحشی، خرس سیاه و پلنگ ایرانی تداخل دارد.

ساعدپناه تاکید کرد: در این بازدید نسبت به لزوم رعایت اصول برداشت، جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های طبیعی و پایبندی کامل به ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی به بهره‌بردار معدن تذکر داده شد.

کد مطلب 6656822

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    نظرات

    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
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