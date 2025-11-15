معدن سیلیس در رودان هرمزگان تذکر زیست محیطی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعدپناه در حاشیه بازدید مشترک نیروهای محیط زیست و رئیس اداره صمت شهرستان رودان از معدن سیلیس بخش رودخانه، اظهار کرد: این اقدام با هدف بررسی نحوه فعالیت و میزان برداشت معدن سیلیس در بخش رودخانه انجام شد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسیده، بخشی از اراضی مورد بهره‌برداری با زیستگاه گونه‌های حیات وحش حمایت‌شده و در معرض خطر انقراض شهرستان از جمله قوچ و میش وحشی، خرس سیاه و پلنگ ایرانی تداخل دارد.

ساعدپناه تاکید کرد: در این بازدید نسبت به لزوم رعایت اصول برداشت، جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های طبیعی و پایبندی کامل به ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی به بهره‌بردار معدن تذکر داده شد.