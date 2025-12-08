  1. استانها
حجت الاسلام رحیمی:۵۲۰۰ نفر در ایلام از طرح «دینا» برخوردار شدند

ایلام - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: پنج هزار و ۲۰۰ نفر در استان ایلام از طرح دینا برخوردار شده اند.

حجت‌الاسلام علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای موفق طرح «دینا» در سطح استان خبر داد: طرحی که با هدف تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی مخاطبان از طریق اکران فیلم‌های انقلابی برگزار شده است.

رحیمی عنوان کرد: در این طرح که بیش از یک ماه به طول انجامید، ۵۸ نوبت اکران در مناطق مختلف استان برگزار شد و بیش از پنج هزار و ۲۰۰ نفر از مردم، به‌ویژه نوجوانان، جوانان و دانش‌آموزان، از آن بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: اولویت اجرای این برنامه با مناطق محروم و روستاهای دورافتاده بود و حتی در برخی موارد خانواده‌ها نیز به‌صورت جمعی در این اکران‌ها شرکت کردند.

وی افزود: یکی از آثار شاخص این طرح، فیلم سینمایی مجنون درباره شهید مهدی زین‌الدین بود که با استقبال گسترده مخاطبان همراه شد. پیش از آغاز هر اکران نیز روحانیون و سخنرانان توانمند در حوزه بصیرت‌افزایی و جهاد تبیین، به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه مباحث معرفتی را برای حاضران ارائه کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام با اشاره به موفقیت این طرح گفت: طرح دینا شور و نشاط خوبی در میان مردم ایجاد کرد و مسئولیت ما را برای ادامه چنین برنامه‌هایی سنگین‌تر می‌سازد، در آینده نیز این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

