تخلیه ۶۶ هزار تُن گندم در بندر شهید رجایی آغاز شد

روح‌الله شاعلیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پهلودهی هفدهمین شناور حامل کالای اساسی اسکله شماره ۱۳ بندر شهید رجایی، عملیات تخلیه و بارگیری ۶۶ هزار تُن گندم آغاز شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۹ فروند کشتی حامل ۵۵۲ هزار و ۳۵۳ تُن گندم در اسکله‌های بندر شهید رجایی پهلودهی شده است، تعداد کشتی‌های حامل گندم در مدت مشابه سال گذشته را چهار فروند اعلام کرد.

معاون بندری و اقتصادی بنادر هرمزگان مجموع کالاهای اساسی وارده به این بندر را ۷۹۸ هزار و ۳۵۴ تُن شامل گندم، روغن، برنج، جو و کود عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۴۶ هزار و ۴۷۳ تُن روغن توسط پنج فروند کشتی وارد بندر شهید رجایی شده است.