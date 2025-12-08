  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۸

تخلیه ۶۶ هزار تُن گندم در بندر شهید رجایی آغاز شد

تخلیه ۶۶ هزار تُن گندم در بندر شهید رجایی آغاز شد

بندرعباس- معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از تخلیه و بارگیری ۶۶ هزار تُن گندم از هفدهمین شناور حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی خبر داد.

روح‌الله شاعلیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پهلودهی هفدهمین شناور حامل کالای اساسی اسکله شماره ۱۳ بندر شهید رجایی، عملیات تخلیه و بارگیری ۶۶ هزار تُن گندم آغاز شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۹ فروند کشتی حامل ۵۵۲ هزار و ۳۵۳ تُن گندم در اسکله‌های بندر شهید رجایی پهلودهی شده است، تعداد کشتی‌های حامل گندم در مدت مشابه سال گذشته را چهار فروند اعلام کرد.

معاون بندری و اقتصادی بنادر هرمزگان مجموع کالاهای اساسی وارده به این بندر را ۷۹۸ هزار و ۳۵۴ تُن شامل گندم، روغن، برنج، جو و کود عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۴۶ هزار و ۴۷۳ تُن روغن توسط پنج فروند کشتی وارد بندر شهید رجایی شده است.

کد خبر 6681538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها