تقویت ذخایر کالای اساسی استان با ورود ۳۵۰ تن روغن خوراکی

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌اله مهری، از ورود ۳۵۰ تن روغن خوراکی در قالب ظروف ۸۱۰ گرمی به انبارهای کالای اساسی استان خبر داد.

وی افزود: این محموله با مجوز شرکت بازرگانی دولتی ایران و به‌منظور تأمین نیاز بازار و حفظ تعادل عرضه، به استان وارد شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: توزیع این محموله طبق دستورالعمل‌های تنظیم بازار و با نظارت کامل دستگاه‌های نظارتی انجام خواهد شد تا شهروندان بتوانند این کالا را با قیمت مصوب و به‌صورت منظم دریافت کنند.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی در گلستان، اظهار کرد: برنامه‌ریزی لازم برای ادامه روند تأمین و ارسال محموله‌های جدید نیز انجام شده است.