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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

سیزدهمین کشتی کالای اساسی در بندر شهید رجایی پهلو گرفت

سیزدهمین کشتی کالای اساسی در بندر شهید رجایی پهلو گرفت

بندرعباس- معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلودهی سیزدهمین کشتی کالای اساسی حامل بیش از ۵۰ هزار تُن در اسکله شماره ۱۳ بندر شهید رجایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله شاعلیا اظهار کرد: پنجمین کِشتی حامل ۵۰ هزار و ۷۸۹ تُن محموله گندم شب گذشته در اسکله شماره ۱۳ بندر شهید رجایی پهلودهی شد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۷۷ هزار و ۶۸۸ تُن گندم به عنوان محموله راهبردی در بندر شهید رجایی تخلیه شده است.

معاون امور بندری اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به پهلودهی ۱۳ فروند کِشتی حامل کالای اساسی از ابتدای سال جاری تا کنون ادامه داد: در مجموع در این بازه زمانی ۵۲۳ هزار و ۶۸۹ تُن انواع کالای اساسی در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است.

شاعلیا با اشاره به افزایش ۶۸ درصدی واردات گندم در این بندر تجاری، گفت: در این بازه زمانی نیز پنج فروند کِشتی حامل ۱۴۶ هزارو ۴۷۳ تُن روغن پهلودهی شده است.

وی اضافه‌کرد: در شش ماهه امسال سه فروند کِشتی حامل ج و(۵۴ هزار ۵۰۰ تن)، برنج (۲۲ هزار و ۲۷۵ تن) و کود (۲۲ هزار و ۷۵۳ تن) در بندر شهید رجایی پهلودهی شد. 

کد مطلب 6635896

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