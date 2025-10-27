سیزدهمین کشتی کالای اساسی در بندر شهید رجایی پهلو گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله شاعلیا اظهار کرد: پنجمین کِشتی حامل ۵۰ هزار و ۷۸۹ تُن محموله گندم شب گذشته در اسکله شماره ۱۳ بندر شهید رجایی پهلودهی شد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۷۷ هزار و ۶۸۸ تُن گندم به عنوان محموله راهبردی در بندر شهید رجایی تخلیه شده است.

معاون امور بندری اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به پهلودهی ۱۳ فروند کِشتی حامل کالای اساسی از ابتدای سال جاری تا کنون ادامه داد: در مجموع در این بازه زمانی ۵۲۳ هزار و ۶۸۹ تُن انواع کالای اساسی در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است.

شاعلیا با اشاره به افزایش ۶۸ درصدی واردات گندم در این بندر تجاری، گفت: در این بازه زمانی نیز پنج فروند کِشتی حامل ۱۴۶ هزارو ۴۷۳ تُن روغن پهلودهی شده است.

وی اضافه‌کرد: در شش ماهه امسال سه فروند کِشتی حامل ج و(۵۴ هزار ۵۰۰ تن)، برنج (۲۲ هزار و ۲۷۵ تن) و کود (۲۲ هزار و ۷۵۳ تن) در بندر شهید رجایی پهلودهی شد.