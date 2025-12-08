پل مهریان یاسوج، ۱۴ سال وعده و هنوز ناتمام؛تکمیل طرح در دستان دولت

خبرگزاری مهر، گروه استانها- نسیم راوند: پروژه ساخت پل جدید مهریان که از سال ۱۳۹۰ در یاسوج کلنگزنی شد حال پس از گذشت ۱۴ سال همچنان در وضعیت ناتمام قرار دارد.
این در حالی است که بعد از گذشت چندین سال، این پل فقط ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مردم از روند کند و طولانی شدن اجرای این پروژه گلایه مند هستند.
معارضات محلی و مشکلات اجرایی از جمله چالشهای اصلی این پروژه هستند که در سالهای گذشته باعث توقفهای مکرر آن شده است، با این حال، با تأمین اعتبار جدید از سوی رئیس جمهور، امید به تکمیل این پروژه حیاتی افزایش یافته است.
وجود ۸۸ معارض در ساخت پل مهریان
کلنگزنی پل مهریان در سال ۱۳۹۰ در هفته دولت صورت گرفت، اما روند اجرای پروژه به دلیل معارضات محلی که تعداد آنها به ۸۸ نفر میرسید، به سرعت متوقف شد. در سال ۱۳۹۸، این پروژه تحت عنوان تقاطع مهریان مجدد فعالیتش آغاز شد اما چند ماه بعد، به دلیل همین معارضات، ساخت و سازها متوقف گردید.
تکمیل طرح و کاهش تصادفات
در طول این سالها، مشکلات فنی و ساختاری در پل قدیمی، ضرورت تکمیل پل جدید را دوچندان کرده است. این پل به دلیل موقعیت ترانزیتی و ترافیک سنگین همواره یکی از نقاط حادثهخیز استان بوده و تکمیل آن برای کاهش تصادفات و تلفات جادهای امری ضروری است.
پرداخت ۲۸ میلیارد تومان برای ساخت پل
در سالهای اخیر، پیشرفت فیزیکی این پروژه به حدود ۳۸ درصد رسید و تاکنون ۲۸ میلیارد تومان از قرارداد ۷۲ میلیارد تومانی آن پرداخت شده است.
تاکنون در این پل، دیوار در رودخانه، دهانههای پل، تیرهای پیشساخته اجرا و پایههای برق در مسیر هم جابه جا شده است، با این حال، بیش از ۵۰ درصد معارضات مردمی حل نشده و موانع همچنان در مسیر پیشرفت پروژه قرار دارند.
از سوی دیگر، در بازدید اسفند ۱۴۰۳ عیسی شهامت معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، تأکید شد که رفع معارضات و جابهجایی تیربرقها به عنوان موانع عمده، از جمله چالشهای اصلی پیشرفت پروژه است.
رفع معارضات محلی ساخت پل مهریان
معاون مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر از رفع معارضات پل مهریان پس از ۶ سال خبر داد و گفت: عملیات رفع معارضات این پروژه با حضور نماینده دادستان، نیروهای نظامی و نمایندگان ادارات مربوطه انجام شد.
نادر شجاعی اظهار کرد: تکمیل این پروژه میتواند کمک شایانی به بهبود شرایط ترافیکی و کاهش تصادفات در منطقه داشته باشد و به عنوان یکی از پروژههای اولویتدار در دستور کار قرار گرفته است.
تخصیص اعتبار در سفر رئیس جمهور برای تکمیل طرح
در سفر اخیر رئیسجمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد هم اعتبار ویژهای برای تکمیل پل مهریان اختصاص یافت.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر از تخصیص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل تقاطع مهریان و احداث ۱۰ کیلومتر اول مسیر یاسوج-اقلید خبر داد.
یدالله رحمانی اظهار کرد: این تخصیص اعتبار از سوی دولت، نشاندهنده اهمیت پروژه و عزم دولت برای تسریع در تکمیل آن است.
تأثیرات پل مهریان و انتظارات مردم
در حالی که مردم منطقه که سالها است منتظر بهبود شرایط ترافیکی و ایمنی این مسیر هستند، نسبت به طولانی شدن طرح منتقد بوده و میگویند چگونه نمونه چنین پروژههایی در دیگر استانهای همجوار در مدت زمان کوتاهتری تکمیل شدهاند.
با این حال، تخصیص اعتبار از سوی ریاست جمهوری میتواند چراغ سبزی برای ادامه روند پروژه باشد زیرا امیدها را برای تکمیل هرچه سریعتر این پروژه احیا کرده است.
از طرفی تکمیل این طرح این پروژه نه تنها به برای رفع مشکلات ترافیکی و ایمنی در اولویت قرار دارد، بلکه به عنوان یکی از ارکان اساسی برای اتصال استان به آزادراه شیراز-اصفهان نیز مطرح است.
با این حال، همکاری بیشتر مردم و رفع موانع معارضات محلی از جمله مسائلی است که میتواند به تسریع در پیشرفت این پروژه کمک کند و حال باید دید با تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل در سفر رئیس جمهور، آیا این پروژه در زمان مشخص شده به پایان میرسد.
