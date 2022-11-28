ضعف تزریق اعتبار در تقاطع غیر همسطح «مهریان»/ پروژه ۸۸ معارض دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه تقاطع غیر همسطح مهریان ۱۳ شهریورماه سال ۹۹ کلنگ زنی شد تا نویدی بر پایان تصادفات روزانه این منطقه باشد.

این پروژه ارتباط سه راهی را به وسیله زیرگذر و روگذر محقق می‌کند.

در زمان کلنگ زنی، هدفگذاری اجرای پروژه ۲۴ ماهه بوده که معارضات محلی و دستگاهی در کنار مشکلات اعتباری پروژه را به سمت تعطیلی برد.

علیرغم تمام تلاش‌ها، این پروژه در ضعف تأمین اعتبار جان می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از مشکلات پروژه تقاطع غیر همسطح مهریان تزریق اعتبار است.

محمد راستا در گفتگو با خبرنگاران افزود: این پروژه در حال حاضر بیش از بیست درصد پیشرفت دارد.

وی با بیان اینکه در مجموع محور از هر دو سمت ۴۷ میلیارد تومان اعتبار دارد، اظهار کرد: حجم پروژه بالا بوده و باید اعتبارات پروژه نیز افزایش یابد.

راستا با اشاره به اینکه معارضات محلی از دیگر مشکلات پروژه است، ابراز داشت: پرداخت کمی نیز در حوزه معارضات محلی و زمین‌های در مسیر انجام شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: این مسیر از مناطق پر تردد استان بوده و روزانه شاهد بروز حوادث در منطقه هستیم.

پیمانکار پروژه نیز با انتقاد از نحوه تزریق اعتبار، گفت: علیرغم عملکرد بیش از ۴۴ میلیارد تومانی در پروژه، تنها هشت میلیارد تومان به ما پرداخت شده است.

مجید جانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: فاکتور اولیه تحویل پروژه حل معارضات بوده که متأسفانه در این پروژه رعایت نشده و با ۸۸ معارض محلی و دستگاهی مواجه شدیم.

جانی پور تصریح کرد: فارغ از عدم تعهد ۳٠ درصد مبلغ قرارداد، تنها هشت میلیارد طی دو سال و نیم گذشته از زمان کلنگ زنی به ما پرداخت شد.

جانی پور با تاکید بر اینکه ۴۴ میلیارد تومان میزان مطالبات پیمانکار بوده و ۹ ماه پولی برای طرح دریافت نشده، گفت: در اجرای این پروژه، ۶۰ نفر نیروی بومی مشغول به کار شد و باید متولیان توجه مناسبی به این پروژه داشته باشند.

وی افزود: تاکنون ۵۴ هزار متر مکعب خاکبرداری انجام و بالغ بر ۳۰۰ تن آرماتور ریخته شده و هشت هزار متر قالب بندی انجام دادیم.

جانی پور گفت: نزدیک هشت هزار متر مکعب بتن نیز ریخته شده است.