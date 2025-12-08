افسوس برای ازهم پاشیدن گروه ۳ نفره «مجله فیلم»؛ عباس یاری تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت عباس یاری منتقد سینما و یکی از بنیان‌گذاران مجله فیلم عصر یکشنبه ۱۶ آذر به همت ششمین جشنواره فیلم و عکس «پنج» در رزمال با حضور هنرمندانی ازجمله حمید نعمت‌الله، پوران درخشنده، ابوالحسن داوودی، احمد امینی و … برگزار شد.

مهدی شادی‌زاده دبیر جشنواره فیلم و عکس «پنج» در ابتدای مراسم عنوان کرد: تقریبا همه ما خاطرات و الفبای آکادمیک سینما را ابتدا با نقدها و قلم زیبای عباس یاری شناختیم. او برای من یکی از افراد نازنین سینمای ایران است و شاید بعدها بتوان با عنوان پدر نقد سینمای ایران از ایشان نام‌ برد.

سپس مستند کوتاهی با عنوان «آنسوی دریا» که توسط مهدی شادی‌زاده درباره عباس یاری ساخته شده است، نمایش داده شد. پس از آن مجید عبدالهی قطعه‌ای از محمد نوری را روی صحنه اجرا کرد.

پوران درخشنده کارگردان سینما درباره عباس یاری بیان کرد: برای من عباس یاری انسانی بی‌بدیل، آرام و سرشار از انسانیت است. او خنده‌های واقعی دارد که هربار او ‌را دیدم به من‌ انرژی داده است. اگر سرشار از غم هم ‌باشید وقتی سراغ عباس یاری می‌روید سرشار از انرژی می‌شوید.

وی تاکید کرد: مجله فیلم برای من با نام عباس یاری معنا شده بود و حتی در دوره‌ای دیگر مجله فیلم ‌را پیگیری نکردم اما باعت خوشحالی ما و نسل آینده سینمای ایران است که او کار رسانه را همچنان ادامه می‌دهد.

در ادامه ابوالحسن داوودی کارگردان سینما بیان‌ کرد: من اولین کارهای نقدنویسی‌ام ‌را با مجله فیلم و ۳ تفنگدار معروف آن یعنی عباس یاری، هوشنگ‌ گلمکانی و مسعود مهرابی آغاز کردم. به نظر من این ۳ نفر عجیب ترین ترکیب دنیا بودند زیرا خصوصیات اخلاقی کاملا متفاوتی داشتند و با تمام این اوصاف سال‌ها کنار هم ماندند. چیزی که بیش از همه ‌من‌ را ناراحت کرد ازهم پاشیدن گروه سه نفره مجله فیلم بود. دور شدن این ۳ نفر برای من‌ مانند تصویری از ایران‌ امروز بود.

وی تصریح کرد: روزگاری سینما برای ما دوران‌ امید بود و یکی از دلایل آن نیز وجود مجله فیلم بود. مجله فیلم ‌مهم ترین مجله ایران پس از انقلاب بود و همه ما منتظر بودیم تا عکس فیلممان روی جلد مجله برود.

حمید نعمت الله کارگردان سینما در ادامه روی صحنه آمد و گفت: من در این ‌جمع به اندازه باقی دوستان به عباس یاری نزدیک ‌نبودم ‌اما به عنوان مخاطب مجله فیلم حس می‌کردم‌ که چقدر انسان صمیمی است. آدم در هر نسبتی که با آقای یاری قرار می‌گیرد از او احساس صمیمیت دریافت می‌کند. عباس یاری خیلی زود با آدم‌ها ارتباط می‌گیرد و معاشرت با او بسیار لذتبخش است. به عنوان یک‌ فیلمساز ایده آل من این است که با عباس یاری مصاحبه کنم زیرا آدم‌ با او راحت است و ‌محبت و ‌مهرش را احساس می‌کند.

سپس احمد امینی منتقد سینما و کارگردان اظهار کرد: عباس یاری بسیار آدم خوش‌خنده ای است اما بخش اداری، تبلیغات و … مجله فیلم برعهده او بود و در اختلافاتی که ایجاد می شد نقش واسطه‌گر را ایفا می‌کرد تا اختلافی به وجود نیاید. این ویژگی عباس یاری است که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز روحیه مقاومی دارد.

سپس نشان درخت طلای عباس کیارستمی به پاس سال‌ها فعالیت در حوزه رسانه برای اولین بار به عباس یاری اهدا شد.

عباس یاری پس از دریافت نشان خود با تشکر از حاضران بیان کرد: آقای شادی زاده دبیر جشنواره‌ تلاش بسیاری ‌برای راضی کردن من کردند تا این مراسم تجلیل را برگزار کنند زیرا احساس می‌کردم کار خاصی انجام نداده ام.

وی ادامه داد: من‌ همان کودکی هستم ‌که اولین حضورم در تعزیه بود و گاهی از اشقیاء سیلی می‌خوردم‌ زیرا نمی‌توانستم سرم‌ را به موقع برگردانم. من‌ همیشه کراوات داشتم‌ و عینکی بودم به همین دلیل در نمایش‌های مدرسه همیشه نقش بازپرس را به من می‌دادند. روزنامه برای من‌ از دیوار مدرسه شروع شد و وقتی می‌دیدم که ‌بچه‌ها روزنامه دیواری‌هایم‌ را می‌خوانند بسیار هیجان زده می‌شدم. در کیوسک روزنامه‌فروشی کار ‌می‌کردم‌ زیرا این‌ امکان‌ را به من‌ می‌داد تا تمام‌ نشریات‌ را ورق بزنم. در تئاترشهر نمایشگاهی از نشریات سینمایی برگزار کردم.

این منتقد سینما در پایان بیان کرد: عشق عامل اصلی هرکاری بود که انجام دادم و هرگز از زندگی ‌و کسی طلبکار نبودم.