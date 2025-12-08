  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۹

 فعالان اقتصادی خوزستان در تامین کالاهای اساسی مشارکت جدی داشته باشند

اهواز - معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: بازار تأمین کالاهای اساسی فرصتی اقتصادی برای خوزستان است و لازم است فعالان اقتصادی استان در این زمینه مشارکت جدی داشته باشند.

جواد کاظم نسب الباجی با اشاره به برگزاری نود و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در گفتگو با مهر اظهارکرد: بازار تأمین کالاهای اساسی فرصتی اقتصادی برای خوزستان است و لازم است فعالان اقتصادی استان در این زمینه مشارکت جدی داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند در بهره‌گیری از مصوبه جدید دولت درباره واردات کالاهای اساسی، گفت: فعالان اقتصادی استان باید با نگاه راهبردی، ضمن تأمین پایدار نیاز بازار داخلی از فرصت ایجاد شده برای توسعه فعالیت‌های تجاری و ارتقای جایگاه خوزستان در زنجیره تأمین ملی استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: مشارکت منسجم بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی به منابع بیرونی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان باشد.

کاظم‌نسب الباجی همچنین با اشاره به حجم مباحث و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی و صنعتگران استان در این نشست، اولویت نخست پیگیری‌ها را موضوع ترانزیت برق صنایع عنوان کرد و گفت: برای ساماندهی فوری این مسئله، کارگروهی با حضور اتاق بازرگانی اهواز، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع برق اهواز و خوزستان تشکیل می‌شود و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مسئولیت پیگیری و ارائه راه‌حل اجرایی را بر عهده خواهد داشت.

وی درباره چالش‌های شرکت‌های مهندسین مشاور با سازمان تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه باید به‌صورت جمع‌بندی مشخص در اختیار مقام عالی اقتصادی استان قرار گیرد تا موضوع در سفر آتی دولت به خوزستان مطرح شود.

کاظم‌نسب افزود: ضروری است دبیر شورای گفتگو، موضوع را در سطح قضائی نیز پیگیری کند و گفتگو با دادستان برای جلوگیری از تعطیلی شرکت‌های مشاور تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری در اولویت قرار گیرد.

