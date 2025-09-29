به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام استان خوزستان پیش از ظهرامروز دوشنبه به ریاست جواد کاظم‌نسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط در سالن جلسات معاونت برگزار شد. کاظم‌نسب در این نشست با تأکید بر لزوم تشدید نظارت‌ها در تمامی بخش‌های بازار استان گفت: نظارت باید ویژه، مستمر و بدون اغماض باشد. دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با هرگونه تخلف، برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.

وی، یکی از اولویت‌های فوری را تسریع در روند تخلیه نهاده‌های دامی دانست و افزود: تأخیر در تأمین نهاده‌ها، مستقیماً بازار محصولات پروتئینی را دچار اختلال می‌کند. باید با سرعت عمل، از کمبودهای احتمالی جلوگیری شود.

معاون استاندار همچنین با اشاره به اهمیت ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک گفت: ذخیره‌سازی برنج و شلتوک توسط سازمان تعاون روستایی باید به‌صورت جدی دنبال شود تا در فصل‌های حساس، بازار دچار بحران نشود.

کاظم‌نسب از تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و اظهار داشت: این کمیته می‌تواند با ارتقاء هماهنگی و مدیریت بهینه، نقش مؤثری در تنظیم بازار و رفع مشکلات تأمین کالا ایفا کند.

وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه برای کنترل بازار سیمان خبر داد و گفت: بررسی مستمر قیمت‌ها و وضعیت عرضه، مانع از بی‌نظمی و افزایش‌های غیرمنطقی خواهد شد.

در بخش دیگری از نشست، معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اهمیت تأمین به‌موقع مرغ، از برگزاری جلسه‌ای با حضور مرغداران و کشتارگاه‌ها خبر داد و افزود: بازار مرغ نباید دستخوش نوسانات غیرضروری شود. این محصول پرمصرف باید با قیمت مناسب و در دسترس مردم باشد.

کاظم‌نسب در پایان با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها در تنظیم بازار گفت: با تعامل مستمر و نظارت‌های شدید، ثبات و آرامش بازار خوزستان حفظ خواهد شد. هیچ‌گونه خللی در تأمین نیازهای اساسی مردم قابل‌پذیرش نیست.