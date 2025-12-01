به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم‌نسب‌الباجی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: روند رهاسازی آب برای تأمین حق‌آبه کشاورزان هویزه با تأکید استاندار خوزستان و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی به‌صورت پایدار، مستمر و قابل کنترل انجام می‌شود و هیچ توقفی در این مسیر پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه آب مستقیماً با معیشت مردم منطقه گره خورده است، افزود: رهاسازی آب برای هویزه باید فوری، منظم و بر اساس برنامه‌ای پایدار پیش برود تا کشاورزان در فصل زراعی پیش‌رو دچار نگرانی و آسیب نشوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: هیچ دستگاهی حق تعلل ندارد و مصوبات جلسه اخیر با کشاورزان هویزه باید بدون وقفه عملیاتی شود و گزارش‌های میدانی نیز به‌صورت مستمر به استانداری ارائه شود.

کاظم‌نسب‌الباجی ادامه داد: استانداری خوزستان با جدیت و بر پایه مطالبه عمومی مردم، پیگیر اجرای دقیق تأمین حق‌آبه کشاورزان هویزه است و این روند باید طبق برنامه مشخص، کنترل‌شده و قابل پایش ادامه یابد.