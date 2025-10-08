الباجی: از ظرفیت گردشگری درمانی عراق به درستی استفاده نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمی‌نسب الباجی عصر امروز چهارشنبه در نشست تخصصی فعالان اقتصادی آبادان با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور اظهار کرد: کشور همسایه ما عراق است و شهروندان این کشور از فرودگاه‌های آبادان و اهواز برای سفرهای خود استفاده می‌کنند، اما متأسفانه بهره‌برداری اقتصادی متناسب با این ظرفیت تاکنون محقق نشده است.

وی افزود: بسیاری از بیماران عراقی برای درمان به شهرهایی مانند مشهد و شیراز مراجعه می‌کنند، در حالی که استان خوزستان و به‌ویژه شهر آبادان از ظرفیت بالایی در حوزه توریسم درمانی برخوردار است و می‌تواند مقصد نخست بیماران عراقی باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: باید از پتانسیل عراق در زمینه‌های درمانی، تجاری و گردشگری به‌طور هدفمند استفاده شود و این امر نیازمند برنامه‌ریزی مشترک میان دو کشور است.

کاظمی‌نسب الباجی تأکید کرد: برای توسعه ارتباطات اقتصادی با کشور عراق، لازم است بازارچه‌های مرزی و مراکز گردشگری و درمانی در مناطق مرزی از جمله آبادان و اروندکنار ایجاد و فعال شوند تا تعاملات دو کشور از سطح مبادلات روزمره فراتر رود.