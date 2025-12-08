به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته فزونی، با اشاره به اهمیت سلامت و کیفیت نان مصرفی گفت: در کشور ما نان به عنوان بخش مهمی از غذای اصلی افراد جامعه است و قسمت عمدهای از میزان انرژی و پروتئین مورد نیاز روزانه را در بسیاری از افراد تأمین میکند؛ بنابراین توجه به سلامت و کیفیت نان مصرفی بسیار حائز اهمیت است.
وی، اصلاح شیوه زندگی همراه با بهبود کیفیت مواد غذایی و ارتقای دانش تغذیهای جامعه را از جمله راهکارهای اساسی برای پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر و پیامدهای ناشی از آن برشمرد و افزود: در تحقیقات بالینی متعدد تأثیر مصرف مواد غذایی حاوی غلات سبوسدار و رژیم غذایی کمنمک در پیشگیری از ابتلاء به انواع بیماریها از جمله مشکلات قلبی عروقی، دیابت، مشکلات گوارشی، سرطانها، چاقی و مشکلات متابولیکی اثبات شده است.
فزونی، غلات کامل را سرشار از مواد مغذی مانند فیبر، پروتئین، ویتامینها و مواد معدنی برشمرد و گفت: نان کامل از جمله مواد غذایی سبوسدار است که در تهیه آن از آرد کامل حاوی هر سه بخش دانه گندم (سبوس، جوانه، آندوسپرم) استفاده میشود.
وی یادآور شد: شواهد موجود نشان میدهد رژیم غذایی حاوی غلات کامل، از جمله نان سبوسدار، میتواند با کاهش التهاب، بهبود حساسیت به انسولین و تعدیل متابولیسم چربیها به عنوان یک راهکار تغذیهای مؤثر در کاهش پیشرفت کبد چرب مورد استفاده قرار گیرد.
فزونی، وجود فیبر را یکی از مزایای نان کامل برشمرد که میتواند به بهبود عملکرد رودهها، کاهش کلسترول و چربی خون(LDL) و کنترل قند خون کمک کند.
وی با بیان اینکه نان سفید قندخون را سریعتر افزایش میدهد، مصرف بیش از حد آن در دهههای اخیر را از عوامل مشکلات گوارشی، دیابت و چاقی در کشور برشمرد و به افراد توصیه کرد: در رژیم روزانه از نانهایی که با آرد کامل و سبوسدار تهیه میشوند (سنتی و صنعتی) استفاده کنید.
فزونی تاکید کرد: گرچه نان کامل نسبت به نانهای تهیه شده با آرد سفید، ارزش تغذیهای بالاتری دارد ولی باید در حد تعادل و متناسب با نیاز هر فرد مصرف شود.
به گفته وی، در حال حاضر شهروندان میتوانند نانهای تهیه شده با آرد کامل و سبوسدار را از بعضی نانواییها که از آرد کامل برای پخت استفاده میکنند، تهیه و یا از نان کامل که به صورت صنعتی و بستهبندی عرضه میشود، استفاده کنند.
رئیس گروه بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه سبوس اضافه شده در حین پخت روی نان، اغلب کیفیت مطلوبی ندارد و ممکن است حاوی ناخالصی یا آلودگی باشد، تاکید کرد: نان باید از آرد سبوسدار تهیه شده باشد نه اینکه سبوس به خمیر اضافه شود.
