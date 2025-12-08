تشکیل اتاق فکر مشترک برای نجات کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک اعضای شورای دور ششم سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و رضا فرازی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور تقویت تعاملات و همکاری‌های مشترک در جهت توسعه بخش کشاورزی و رفع چالش‌های موجود در محل این سازمان برگزار شد.

در این نشست رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه مهندسان کشاورزی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان، گفت: همکاری نزدیک میان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زایی را هموار سازد.

رضا فرازی افزود: استفاده از توان تخصصی مهندسان در تدوین و اجرای برنامه‌های تولیدی نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و پایداری کشاورزی دارد و لازم است با نگاهی علمی و مهندسی به مسائل بخش کشاورزی پرداخته شود.

وی تأکید کرد: این همکاری‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات، رفع چالش‌های موجود در صدور مجوزها و سامان‌دهی فعالیت‌های مشاوره‌ای منجر شود.

هم‌افزایی تخصص و تجربه، راهکار حل مشکلات کشاورزی

نایب‌رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هم در این نشست بر اهمیت تقویت تعاملات سازنده میان دو مجموعه تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر به هم‌افزایی میان تخصص مهندسان و تجربه میدانی کارشناسان جهاد کشاورزی نیاز داریم زیرا این هم‌افزایی می‌تواند به ارتقای بهره‌وری در واحدهای تولیدی و افزایش ضریب امنیت غذایی استان منجر شود.

حامد رستمیان همچنین بر اهمیت آموزش و آشنایی کارشناسان جوان با واقعیت‌های اجرایی بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: با تقویت همکاری‌های آموزشی و مشترک می‌توان بستری فراهم کرد تا فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی در پروژه‌های تولیدی و خدماتی استان مشغول به کار شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم نظارت فنی مهندسان بر پروژه‌های کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و ادامه داد: حفظ منابع طبیعی و استفاده پایدار از خاک و آب نیازمند تصمیم‌گیری علمی است و سازمان نظام مهندسی آمادگی دارد با ارائه خدمات مشاوره‌ای و نظارتی تخصصی در طرح‌های توسعه‌ای جهاد کشاورزی را همراهی کند.

برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد هم ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری، پایداری تولیدات کشاورزی و حمایت از اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط از اولویت‌های اصلی نظام مهندسی کشاورزی در تعامل با سازمان جهاد کشاورزی است.

محمد نعمتی افزود: ایجاد تعامل سازنده میان دو دستگاه می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری هرچه بیشتر از دانش فنی مهندسان کشاورزی در پروژه‌های عمرانی، تولیدی و زیست‌محیطی استان شود.