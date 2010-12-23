83 هزار کارشناس کشاورزی در کشور جویای کارند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن موحدیان عطار بعد از ظهر پنجشنبه در نشستی خبری که در دفتر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم برگزار شد با بیان اینکه این سازمان در سال 80 و با تصویب مجلس شورای اسلامی کار خود را آغاز کرده است، افزود: در طی این مدت تعداد 143 هزار نفر به عضویت سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی در آمدند که در رشتههای مختلف کشاورزی فارغ التحصیل شدند.
وی عنوان کرد: از این تعداد، 26 هزار و 900 نفر در بخش دولتی و 37 هزار نفر در بخش غیر دولتی و 83 هزار نفر نیز جویای کار هستند.
وی با بیان اینکه در دانشگاهها به مباحث عملی کمتر توجه میشود، اظهار داشت: یکی از برنامههای ما توانمندسازی اعضا با برگزاری دوره های مختلف عملی است.
وی اظهار داشت: هم اکنون دورههای آموزشی برای ورود اعضا به فعالیتهای آبیاری تحت فشار در حال برگزاری است که دانش آموختگان میتوانند پس از گذراندن این دورهها و دریافت گواهینامه در این زمینه فعالیتهای خود را آغاز کنند.
وی با بیان اینکه در مجموع 6 هزار نفر ساعت به اعضا آموزش داده شده است افزود: دورههای کارآموزی با 5 هزار نفر از سال 85 آغاز و در دور دوم در سال 87 با 10 هزار نفر و در سال 88 و 89 نیز 17 هزار و 300 نفر در این دورهها مشارکت داشتهاند.
وی عنوان داشت: سازمان نظام مهندسی تولید شغل نمیکند بلکه پیگیری میکند تا شغلهایی که در حوزه مهندسی تعریف میشود به مهندسین کشاورزی عضو اختصاصی یابد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: مهندسان کشاورزی میتوانند طی همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در حوزه فروشدگی سم، توزیع و مراکز تشخیص بیماری در کلینیکها فعالیت کنند و از این به بعد هم تلاش میشود تا طبق قانون بهرهوری در صدور مجوزهای کلینیک و شرکتهای مرتبط با کشاورزی مهندسان با رشته مرتبط در اولویت باشند.
رشتههای دانشگاهی کشاورزی با نیازهای جامعه تناسب ندارد
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: همچنین با استقرار 2350 شرکت خدمات فنی و مهندسی که از سال 86 عملیاتی شده در صدد هستیم کارهای تولیدی در بخش کشاورزی در عرصههای روستایی به این مهندسان واگذار شود که در حال حاضر 20 هزار مهندس کشاورزی در این شرکتها مشغول هستند.
موحدیان با انتقاد از عدم تناسب رشتههای دانشگاهی کشاورزی و نیازهای جامعه گفت: در حال حاضر هیچگونه تناسبی بین نیاز کشور و کارشناسانی که فارغالتحصیل میشوند وجود ندارد و این سازمان وظیفهای برای اشتغال تمام مهندسان کشاورزی ندارد و هر اندازه شغل تعریف شود این سازمان تلاش میکند در اختیار مهندسان کشاورزی قرار گیرد، هر چقدر هزینههای زیرساختی دولت برای تعریف شغل بیشتر باشد این سازمان به همان نسبت تعداد بیشتری از مهندسان کشاورزی را مشغول خواهد کرد.
موحدیان عطار افزود: هویتبخشی صنفی به متخصصان کشاورزی مهمترین وظیفه سازمان و توسعه دانش و فناوری از وظایف و مأموریتهای مهم سازمان نظام مهندسی کشاورزی است است.
موحدیان عطار اصلاح نحوه واگذاری منابع تولید به کسانی که واجد شرایط هستند، تغییر نحوه واگذاری منابع تولید، استفاده فارغالتحصیلان از زمینهای جدید پایاب سدها، گلخانهها و واحدهای دامپروری را از دیگر برنامههای این سازمان برشمرد.
محصولات کشاورزی در کشور با یک سوم ظرفیت تولید میشود
وی افزود: هم اکنون 100 میلیون تن محصول کشاورزی تولید میشود در حالی که ظرفیت تولید در کشور 300 میلیون تن است و 200 میلیون تن به علت نقص موجود در سیستم از بین میرود و تنها از یک سوم ظرفیت در بخش کشاورزی استفاده می شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: ما یک سوم آنچه میزان ظرفیت کشور است، بهرهوری میکنیم که برای افزایش این بهره بری نیازمند استفاده از ظرفیت 100 هزار نفر کارشناس و مهندس در این بخش هستیم.
وی توسعه کشت گلخانهای را یکی از برنامههای نظام مهندسی کشاورزی برشمرد و افزود: برای صدور پروانه در این زمینه اعضای نظام در اولویت هستند.
موحدیان از تدوین مقررات ملی در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: 50 استاندارد در زمینه کشاورزی در حال تدوین است که با تصویب آن کلیه قوانین تدوین شده در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت که در صورت عدم رعایت قوانین با افراد برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: شبکه مدیریت دانش و اطلاعات نیز برای دسترسی کلیه اعضای سازمان و مراکز مرتبط به منظور پاسخگویی به نیازهای علمی و فنی راه اندازی خواهد شد و آموزشهای مجازی نیز در این فضا به اعضا ارائه خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تعداد کارشناسان کشاورزی جویای کار در کشور را 83 هزار نفر عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن موحدیان عطار بعد از ظهر پنجشنبه در نشستی خبری که در دفتر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم برگزار شد با بیان اینکه این سازمان در سال 80 و با تصویب مجلس شورای اسلامی کار خود را آغاز کرده است، افزود: در طی این مدت تعداد 143 هزار نفر به عضویت سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی در آمدند که در رشتههای مختلف کشاورزی فارغ التحصیل شدند.
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