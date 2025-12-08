  1. اقتصاد
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۴

بازار سهام در شروع معاملات ۱۷ آذر؛ رشد آرام شاخص‌ها و معاملات متعادل

بازار سرمایه در آغاز معاملات امروز با افزایش خفیف شاخص‌های کل و هم‌وزن در بورس و رشد محدود شاخص فرابورس همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دادوستدهای صبح امروز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴، بازار سهام معاملات خود را با فضایی آرام و تمایل به تعادل آغاز کرد. در بورس تهران، شاخص کل در سطح ۳ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۹۳۲ واحد قرار گرفت که نسبت به روز گذشته ۱۱ هزار و ۳۳۷ واحد رشد را نشان می‌دهد. شاخص هم‌وزن نیز با تقویت ۱,۳۶۹ واحدی در ارتفاع ۹۷۵ هزار و ۴۱۳ واحد ایستاد و از بهبود نسبی تقاضا در نمادهای متوسط و کوچک حکایت دارد.

ارزش بازار بورس تهران در این لحظه به ۱۰۳ هزار و ۲۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. تعداد ۱۱۱ هزار و ۵۱۴ معامله به ثبت رسیده که طی آن ۵.۸۱ میلیارد سهم با ارزشی بالغ بر ۳۱ هزار و ۴۳ میلیارد تومان دادوستد شده است؛ ارقامی که نشان‌دهنده شروعی نسبتاً پرتحرک اما متعادل در نخستین ساعت بازار است.

در فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۲۹ واحدی به سطح ۲۹ هزار و ۶۶۸ واحد رسیده است. ارزش بازار بازارهای اول و دوم فرابورس ۱۶ هزار و ۲۷۳ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار پایه ۳ هزار و ۸۴۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

تعداد معاملات در فرابورس به ۷۶ هزار و ۲۰۷ مورد رسیده و در مجموع ۱.۷۴۵ میلیارد ورقه بهادار با ارزش ۲۴ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان جابه‌جا شده است. این ارقام نشان می‌دهد که روند دادوستد در بازارهای فرابورس نیز متعادل و نزدیک به میانگین روزهای اخیر است.

کد خبر 6681637
محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      جبران زیان ۷۰ ۸۰ درصدی با دامنه نوسان ۳ درصدی خیلی بعیده هنوز زیان ۶ سال پیش ما سربسر نشده به خدا ضربه ای که بورس به زندگی ما زده حتی با رشد ۲۰۰۰ درصدی هم جبران نمیشه

