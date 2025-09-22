بازگشت پر قدرت شاخص کل از حمایت روانی ۲.۵ میلیون واحدی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، بازار سهام تهران با بازگشت نسبی شاخص کل به مسیر صعودی همراه شد و معاملات در فضایی متعادل‌تر نسبت به روز گذشته به پایان رسید.

شاخص کل بورس تهران با رشد ۳۵ هزار و ۷۳۳ واحدی معادل ۱.۴۳ درصد، به ارتفاع ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۱۸۶ واحد رسید و توانست بخشی از افت‌های اخیر خود را جبران کند.

رشد شاخص کل و تحرک در بازار اول

شاخص کل (وزنی-ارزشی) نیز با افزایش ۶ هزار و ۳۶۳ واحدی معادل ۱.۴۳ درصد در سطح ۴۵۲ هزار و ۳۶۷ واحد ایستاد. شاخص آزاد شناور که نمایانگر سهام شرکت‌هایی با سهام شناور آزاد بیشتر است، رشد ۴۹ هزار و ۲۴۱ واحدی (۱.۵۵ درصد) را تجربه کرد. در میان بازارها، شاخص بازار اول با جهشی ۳۶ هزار و ۲۶۷ واحدی (۱.۸۸ درصد) بیشترین تحرک مثبت را داشت، در حالی که شاخص بازار دوم با افزایش ۴۱ هزار و ۵۴۴ واحدی (۰.۸۷ درصد) روندی آرام‌تر را دنبال کرد.

عملکرد شاخص هم‌وزن و نشانه‌های بازگشت اعتماد

شاخص کل هم‌وزن که تأثیر یکسانی از کلیه نمادها می‌گیرد، با رشد ۲ هزار و ۷۷۸ واحدی (۰.۳۶ درصد) به عدد ۷۷۶ هزار و ۶۵۵ واحد رسید که حاکی از بهبود نسبی در طیف وسیع‌تری از نمادهاست، هرچند شتاب رشد این شاخص کمتر از شاخص کل بود. شاخص قیمت هم‌وزن نیز همسو با آن، ۱,۳۹۳ واحد (۰.۳۶ درصد) افزایش یافت.

این تفاوت شتاب میان شاخص کل و هم‌وزن نشان‌دهنده اثرگذاری بیشتر نمادهای بزرگ بر روند کلی بازار است.

معاملات پرارزش و حجم بالای دادوستد

امروز ۲۶۳ هزار و ۶۹۶ معامله به ثبت رسید که ارزش آن‌ها بالغ بر ۱۰۸ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال (۱۰.۸ هزار میلیارد تومان) و حجم معاملات نیز ۱۸.۲۸۹ میلیارد سهم بود.

ارزش بازار نیز در پایان روز به بیش از ۷۶ میلیون و ۲۷۹ هزار میلیارد ریال رسید.

نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل

در بین نمادهایی که بیشترین تأثیر مثبت بر رشد امروز شاخص کل داشتند، «فملی» با ۵,۵۹۴ واحد، «فولاد» با ۳,۰۹۶ واحد و «فارس» با ۲,۹۹۶ واحد در صدر ایستادند.

پس از آن نیز «وبملت»، «پارسان»، «وپاسار» و «شستا» نقش مهمی در تقویت شاخص ایفا کردند.

پرتراکنش‌ترین نمادها بر اساس تعداد معاملات

در صدر فهرست پرتراکنش‌ها به لحاظ تعداد معاملات، «خودرو» با ۳۹۹ معامله و ارزش ۶۸۸ میلیارد تومانی معاملات قرار گرفت.

پس از آن «وبملت» با ۹۹۵ معامله، «فولاد» با ۲,۱۷۴ معامله، «خساپا» با ۳۹۱ معامله، «وتجارت» با ۳۸۶ معامله، «ذوب» با ۲۹۶ معامله و «پترول» با ۱,۳۹۵ معامله قرار داشتند.

معاملات فرابورس ایران

امروز معاملات فرابورس ایران نیز با نوسانات محدود شاخص کل و رشد ملایم در بیشتر نماگرها به پایان رسید.

شاخص کل فرابورس با افزایش ۳۸.۵۴ واحدی معادل ۰.۱۶ درصد، در سطح ۲۳ هزار و ۶۸۳ واحد ایستاد تا افت شاخص در روزهای گذشته تا حدی جبران شود.

رشد ملایم نماگرها و تثبیت بازار

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) فرابورس نیز با ۸.۱۰ واحد رشد (۰.۱۶ درصد) به رقم ۴ هزار و ۹۸۰ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن فرابورس با شتاب بیشتری، ۳۸۳.۴۱ واحد (۰.۳۰ درصد) افزایش یافت و رقم ۱۳۰ هزار و ۱۷۵ واحد را ثبت کرد.

هم‌زمان، شاخص قیمت هم‌وزن فرابورس با رشد ۱۰۶.۲۲ واحدی (۰.۳۰ درصد) در سطح ۳۶ هزار و ۶۵ واحد ایستاد.

در سطح بازارها، شاخص بازار اول فرابورس ۱۵.۶۷ واحد (۰.۱۸ درصد) رشد داشت و به ۸ هزار و ۸۳۲ واحد رسید، در حالی که شاخص بازار دوم نیز با افزایش ۱۴.۲۱ واحدی (۰.۱۶ درصد) رقم ۸ هزار و ۸۹۰ واحد را ثبت کرد.

ارزش بازار و حجم معاملات

ارزش بازار اول و دوم فرابورس در پایان معاملات امروز به بیش از ۱۲,۹۰۵ هزار میلیارد ریال رسید و ارزش بازار پایه نیز معادل ۳,۳۲۶ هزار میلیارد ریال بود.

در مجموع، ۱۴۷ هزار و ۲۷ معامله به ارزش ۵,۰۱۹ میلیارد ریال (بیش از ۵ هزار میلیارد تومان) و حجم ۲۵.۹۶۹ میلیارد سهم ثبت شد که نشان‌دهنده جریان متعادل نقدینگی در بازار بود.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در معاملات امروز، «مارون» با ۲۳.۲۲ واحد کاهش، بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشت. پس از آن، «کگهر» با ۸.۲۶ واحد افت و «سپیدار» با کاهش ۴.۵۶ واحدی، در میان نمادهای کاهنده شاخص قرار گرفتند.

از سوی دیگر، «آریان» با رشد ۹.۷۵ واحدی، «شرانل» با ۵.۵۱ واحد و «وگردش» با ۴.۶۸ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

همچنین «شاوان» نیز با رشد ۳.۸۲ واحدی به جمع نمادهای سبزپوش اثرگذار پیوست.

پرتراکنش‌ترین نمادها بر اساس تعداد معاملات

در صدر فهرست پرتراکنش‌ها به لحاظ تعداد معاملات، «فزر» با ۱۴,۳۷۳ معامله و ارزشی بالغ بر ۲,۴۴۲ میلیارد ریال قرار گرفت.

پس از آن، «بپاس» با ۳,۶۵۹ معامله، «نان» با ۲,۲۲۱ معامله، «آردینه» با ۲,۲۱۳ معامله، «رپویا» با ۲,۱۵۷ معامله، «پیزد» با ۱,۹۱۸ معامله و «خنور» با ۱,۷۱۸ معامله در جایگاه‌های بعدی ایستادند.

ترکیب این فهرست نشان می‌دهد که گروه‌های معدنی، بیمه‌ای و صنایع غذایی امروز بیشترین توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کردند.