عضو اتاق بازرگانی:اگر الگوی مصرف اصلاح می‌شد امروز کشوری ثروتمند بودیم

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به از دست رفتن فرصت‌های اصلاح مصرف گفت کاهش تقاضا و مهندسی مالی باید مقدم بر اصلاح قیمت‌ها باشد و تورم‌های سنگین سال‌های اخیر نادیده مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجفی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، در چهارمین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی اظهار داشت: در سال ۱۳۸۸ مقام معظم رهبری موضوع اصلاح الگوی مصرف را مطرح کردند و اگر از همان زمان سالانه تنها ۱۰ درصد به این توصیه عمل می‌شد، «امروز کشوری ثروتمندتر و با منابع پایدارتر داشتیم».

او افزود: تجربه ۲۰ سال اخیر نشان داده که «صرفاً افزایش تولید کافی نیست» و توسعه بدون کاهش مصرف و مدیریت تقاضا امکان‌پذیر نخواهد بود.

نجفی با اشاره به جهش‌های قیمتی سال‌های اخیر تصریح کرد: از سال ۱۳۹۸ تا سال گذشته، بازار ایران تورم‌هایی در حدود «۱۰۰۰ درصد» را تجربه کرد و بسیاری از این فشارها بدون توجه عمومی از کنار جامعه عبور کرد.

به گفته او، در این میان «مسکن نسبت به سایر کالاها شیب تورمی کمتری داشته است».

عضو اتاق ایران یادآور شد: در سال ۱۳۹۸ قیمت بنزین به حدود سه هزار تومان رسید؛ رقمی معادل ۳۳ سنت، که منجر به بروز اعتراضات شد. او گفت: در مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها اجرا شد، اما از سال ۱۴۰۰ عملاً برق دیگر یارانه دریافت نمی‌کند و تنها اولویت این بخش جلوگیری از قطعی برق است.

نجفی همچنین توضیح داد: قیمت بنزین که در اسفند ۱۳۹۸ معادل ۳۳ سنت بود، امروز به حدود ۱۴ سنت رسیده است. با این حال تأکید کرد: «اصلاح قیمت به‌تنهایی کافی نیست.»

او گفت: ابتدا باید کاهش مصرف را آغاز کنیم و پس از آن، با یک مهندسی مالی دقیق، اصلاح قیمت را پیش ببریم تا نتیجه آن پایدار و قابل مدیریت باشد.

