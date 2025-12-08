  1. اقتصاد
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

اعلام ضوابط جدید کارت سوخت برای مالکان چند خودرو

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات نحوه انتخاب و تخصیص سهمیه یارانه‌ای سوخت به خودروهای شخصی مالکان چند خودرو را بر اساس مصوبه هیئت وزیران اعلام کرد.

در متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است:

«با توجه به ماده (۴) مصوبه شماره ۱۴۶۸۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ هیئت وزیران، نکات زیر را درباره نحوه تعریف و انتخاب یک خودرو از سایر خودروهای یک مالک حقیقی برای دریافت سهمیه یارانه‌ای به اطلاع عموم مردم عزیز می‌رساند:

۱ - تعریف چند خودرویی: ماده (۴) مصوبه مزبور صرفاً" شامل خودروهای سواری شخصی می‌شود و سایر وسایل نقلیه موتوری یک شخص (اعم از موتورسیکلت یا خودروهای عمومی متعلق به اشخاص حقیقی) مشمول تعریف گروه چند خودرویی نیست. همچنین درباره خودروهایی که مالک آن‌ها بیش از یک نفر است، ملاک اجرای حذف سهمیه چند خودرویی، مالکیت پلاک خودرو خواهد بود.

۲- عدم انتخاب خودرو توسط مالک: در صورتیکه مالک دارای چند خودرو در موعد مقرر یک ماهه نسبت به انتخاب خودروی خود برای دریافت سهمیه در سامانه معرفی شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اقدام نکند، کارت سوختی که دارای بیشترین تراکنش در بازه سه ماهه گذشته باشد به‌عنوان کارت سوخت دارای سهمیه نرخ اول و دوم تلقی می‌شود و باقی کارت‌های سوخت مشمول تعریف چند خودرویی ابطال خواهد شد.

۳- وضعیت کارت سوخت خودروهایی که ابطال شده است: صدور کارت سوخت جدید مالکان مشمول چند خودرو که طبق بند ۲ اطلاعیه حاضر کارت‌های سوخت ایشان ابطال شده است، بر اساس نرخ و سهمیه سوم و صرفاً با درخواست مجدد متقاضی در سامانه خدمات کارت هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قابل انجام خواهد بود.

۴- سامانه اینترنتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران: تارنمای خدمات کارت هوشمند سوخت شرکت مزبور به نشانی FCS.NIOPDC.IR از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ به‌منظور ثبت‌نام مالکان چند خودرو در دسترس عموم قرار می‌گیرد. متقاضیان با ورود به سامانه ابتدا با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) وارد سامانه شده و سپس نسبت به تعریف خودروهای خود با وارد کردن سریال برگ سبز (سند مالکیت) و پلاک خودرو اقدام می‌کنند. پس از آن، در صورتیکه بیش از یک خودرو مشمول دریافت سهمیه یارانه‌ای باشد، نسبت به انتخاب خودروی مدنظر خود به‌منظور تخصیص سهمیه اول و دوم یارانه‌ای مبادرت می‌ورزند.»

کد خبر 6682530
فاطمه امیر احمدی

    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 3
      پاسخ
      یعنی دولت میخاد کشف کنه مردم چند خودرو دارن!!!!!
    • صیاد IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 21
      پاسخ
      خداییش کاره درستی کردن، دم پزشکیان گرم
    • سید IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      منم ماشینموبنام خانمم کردم ولی کارت سوخت بنام مالک قبلی هست،وباز پسرمم ماشین خریدوبنام مادرش کردوماشین اونم کارت سوختش مال مالک قبلیش هست،دراین شرایط من بایدچکارکنم؟اینطرح مشکل داره،چون خیلی سوال وشرایط زیادی تواین طرح پیش میاد.لطفاراهنمایی کنید
      • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        2 0
        سید بزرگوار.درحالت فعلی همسرگرامی دارای دو پلاک شناخته شده و یک کارت سوخت به ایشان تعلق میگیرد.
    • DE ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      4 0
      پاسخ
      چطور وقتی میخان عوارض بگیرن،مالیات بگیرن،نمیگن طرف یه ماشین داره یا چند ماشین ولی موقع دادن بنزین بررسی میکنن ببینن چند تا ماشین داری
      • Omid IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        0 1
        احسنت
    • رضا IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      یعنی چی کارت ماشین دوم ابطال میکنید که دوباره میگید برید هزینه کنید دوباره درخواست بدید طرف کارت داره خب شارژ نکنید بنزین یارانه ای کارت سوخت داره دوباره بره درخواست بده کلی هزینه بپردازه
    • IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 1
      پاسخ
      بنده یکی ازماشینومو فروختم ولی کارت سوختش به اسم خودمه تکلیفش چیه
    • رامین IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 1
      پاسخ
      این طرح خیلی مشکل داره یکی از این مشکل ها اینه که بر فرض مثال یارانه خودرو دوم فرد قطع بشه اگر بعد از قطع شدن خودرو فروخته بشه و مالک جدید اولین خودروش باشه دیگه بنزین یارانه ای نداره
      • IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        1 0
        مالک جدید اگر تک خودرو باشه خب میره کارت سوخت جدیدمی گیره
    • امیر IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      4 0
      پاسخ
      سلام به اسم خانومم دوتا وانت بار هست سهمیه هر دو رو میده یا یکی قطع میشه؟
    • فاضلی IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من من دوتا وانت دارم ایا سهمیه یکیشون حذف میشه

