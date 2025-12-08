  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۶

بازگشت اراضی زراعی به چرخه تولید در یونس‌آباد شاهرود

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از اجرای سه فقره حکم الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در منطقه یونس‌آباد خبر داد و گفت: این اقدام منجر به بازگرداندن اراضی به چرخه تولید شد.

حمید آقا بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است، ابراز داشت: طبق قانون با این ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات قلع و قمع بناهای غیر مجاز احداثی در اراضی کشاورزی یونس آباد انجام شد، افزود: هدف از این اقدام توجه به امنیت غذایی و حفظ باغات است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه سه فقره حکم الحاقی قانون کاربری اراضی زراعی و باغی شاهرود اجرا شد، ابراز داشت: ۲۰ هزار متر مربع از اراضی آزاد سازی و به چرخه تولید بازگشت.

آقا بیکی با بیان اینکه این حکم طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به اجرا در آمد، تصریح کرد: شهروندان برای پیشگیری از تحمیل ضرر و زیان حتماً استعلام لازم را دریافت کنند.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی را به سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش دهند تا رسیدگی شود.

