حمید آقا بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است، ابراز داشت: طبق قانون با این ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات قلع و قمع بناهای غیر مجاز احداثی در اراضی کشاورزی یونس آباد انجام شد، افزود: هدف از این اقدام توجه به امنیت غذایی و حفظ باغات است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه سه فقره حکم الحاقی قانون کاربری اراضی زراعی و باغی شاهرود اجرا شد، ابراز داشت: ۲۰ هزار متر مربع از اراضی آزاد سازی و به چرخه تولید بازگشت.

آقا بیکی با بیان اینکه این حکم طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به اجرا در آمد، تصریح کرد: شهروندان برای پیشگیری از تحمیل ضرر و زیان حتماً استعلام لازم را دریافت کنند.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی را به سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش دهند تا رسیدگی شود.