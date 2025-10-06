بازگشت ۲هزار متر مربع از اراضی کشاورزی شاهرود به چرخه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیکی صبح دوشنبه در بازدید از باغات شاهرود از کشف دو پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی خبر داد و ابراز داشت: این بناهای احداثی واقع در منطقه میان آباد بخش بسطام اتفاق افتاده بود.

وی با بیان اینکه با حکم قضایی این اراضی قلع و قمع شدند، افزود: هدف از این اقدام حفظ کاربری اراضی کشاورزی است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه دو هزار متر مربع تغییر کاربری اراضی کشاورزی شاهرود به چرخه تولید بازگشت، ابراز داشت: هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است.

آقا بیکی در ادامه تصریح کرد: این عملیات در راستای جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز و اجرای دو فقره حکم ماده ۳ و ۲ تبصره ۲ ماده ۱۰ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اجرا شده است.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم قبل از انجام هر هزینه نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی حتما استعلام های لازم را دریافت کنند تا متوجه ضرر و زیان نشوند.