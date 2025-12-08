به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح دوشنبه در جمع رسانه‌ها با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی در قالب طرح‌های هجرت و خدمت‌رسانی، اظهار داشت: این گروه‌ها مجموعه‌ای از خدمات درمانی، فرهنگی، آموزشی و حمایتی را به مناطق کم‌برخوردار ارائه کردند.

وی به فعالیت گروه جهادی مهدی‌یاران بیرجند در روستای چهارفرسخ نهبندان اشاره کرد و گفت: ۳۰ جهادگر این گروه در مدت سه روز به ۴۷۰ نفر خدمات پزشکی و دندان‌پزشکی ارائه کردند.

هنری افزود: همچنین در حوزه خدمات مؤمنانه، ۴۰ پرس غذای گرم، ۵۰ دست لباس گرم و ۵۰ بسته لوازم‌تحریر و ورزشی توزیع و یک دستگاه لپ‌تاپ و تابلو اعلانات به ارزش ۳۵ میلیون تومان به مدرسه روستا اهدا شد که مجموع ارزش خدمات این گروه بیش از ۳۱۵ میلیون تومان برآورد شده است.

وی در ادامه به گروه جهادی شهید عباس دانشگر قاین در روستای خوانشرف نهبندان پرداخت و گفت: این گروه با حضور ۹۰ جهادگر از استان‌های مختلف و با حمایت بنیاد علوی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، در مدت سه روز یک‌هزار خدمت دندان‌پزشکی ارائه داد. رنگ‌آمیزی و زیباسازی سه مدرسه و فعالیت در حوزه‌های فرهنگی، هنری، آموزشی و فنی‌مهندسی از دیگر اقدامات این گروه بود که ارزش ریالی خدمات آن به بیش از ۳۰ میلیارد ریال می‌رسد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی همچنین از فعالیت گروه جهادی فاطمه‌الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در روستاهای چشمه‌بید، همت‌آباد، ملکی، چاه‌الله‌داد و تجنود زیرکوه خبر داد و افزود: ۶۰ جهادگر این گروه، خدمات بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و کارآفرینی به بیش از ۴۰۰ نفر ارائه داده‌اند که ارزش آن بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی به خدمات گروه جهادی امام جواد (ع) درمیان در روستای مرزی و عشایری آواز اشاره کرد و گفت: ۲۵ جهادگر این گروه، برای ۱۷۰ نفر خدمت کشیدن دندان و برای ۲۶۰ نفر ترمیم دندان انجام داده و ۳۰۰ بسته مسواک و خمیردندان توزیع کردند. ارزش این خدمات ۷۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

هنری بیان کرد: در مجموع، این چهار گروه جهادی به بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر خدمات مستقیم ارائه کرده‌اند که شامل بیش از هزار و ۷۰۰ خدمت دندان‌پزشکی، خدمات پزشکی، فرهنگی، آموزشی، فنی، کارآفرینی و حمایتی است. همچنین ۴۰ پرس غذای گرم، ۵۰ دست لباس گرم، ۵۰ بسته لوازم‌تحریر و ۳۰۰ بسته بهداشتی در این مناطق توزیع شده است.

وی افزود: ارزش ریالی مجموع خدمات این چهار گروه جهادی بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود که نشان‌دهنده حجم گسترده و مؤثر خدمات جهادگران در استان خراسان جنوبی است.