به گزارش خبرنگار مهر، جاوید حیاتی بعد از ظهر دوشنبه در آئین ویژه رویداد جامعه عشایری کشور در سمنان با اشاره به مشکلات عشایر در زمینه تأمین نهادهای دامی، بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده نهادههای دامی از طریق سامانه بازارگاه و توسط تعاونیهای عشایری تأمین خواهند شد.
وی با بیان اینکه تعیین سهمیه نهادههای دامی از طریق سامانه بازارگاه برای تعاونیهای عشایر از این پس صورت میگیرد، افزود: این اقدام سبب میشود که مشکلات و چالشهای عشایر برای تأمین نهادهایی دامی کاهش پیدا کند.
معاون توسعه و منابع سازمان امور عشایری کشور با بیان اینکه تعاونهای عشایری توانستند در زمینه تأمین نهادههای دامی مورد نیاز عشایر اقدامات خوبی را صورت دهند، بیان کرد: تعاونیهای عشایر به عنوان نمونههای خوب از تعاونیهای سراسر کشور محسوب میشوند.
حیاتی با بیان اینکه تعاونیهای عشایر با تنوع فعالیتهای خودشان توانستند خدمات مؤثر به عشایر ارائه دهند، گفت: تعاونهای عشایر سراسر کشور نمونه بارز واگذاری امور به مردم یا همان مردمی سازی است.
وی با بیان اینکه تعاونهای عشایری در کنار تأمین نهادهای دامی توانستند خدمات و پشتیبانیهای خوبی را هم ارائه دهند، افزود: تعاونیهای عشایری کشور به عنوان الگوهای موفق و قابل معرفی تعاونیها محسوب میشوند.
