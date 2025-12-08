  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

راه‌اندازی سامانه بازارگاه برای تخصیص نهاده‌های دامی به عشایر

سمنان- معاون امور عشایری کشور اعلام کرد: سامانه بازارگاه به‌عنوان مرجع اصلی تعیین سهمیه خوراک و نهاده‌های دامی عشایر عمل کرده و برای حل مشکلات این قشر راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جاوید حیاتی بعد از ظهر دوشنبه در آئین ویژه رویداد جامعه عشایری کشور در سمنان با اشاره به مشکلات عشایر در زمینه تأمین نهادهای دامی، بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده نهاده‌های دامی از طریق سامانه بازارگاه و توسط تعاونی‌های عشایری تأمین خواهند شد.

وی با بیان اینکه تعیین سهمیه نهاده‌های دامی از طریق سامانه بازارگاه برای تعاونی‌های عشایر از این پس صورت می‌گیرد، افزود: این اقدام سبب می‌شود که مشکلات و چالش‌های عشایر برای تأمین نهادهایی دامی کاهش پیدا کند.

معاون توسعه و منابع سازمان امور عشایری کشور با بیان اینکه تعاون‌های عشایری توانستند در زمینه تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز عشایر اقدامات خوبی را صورت دهند، بیان کرد: تعاونی‌های عشایر به عنوان نمونه‌های خوب از تعاونی‌های سراسر کشور محسوب می‌شوند.

حیاتی با بیان اینکه تعاونی‌های عشایر با تنوع فعالیت‌های خودشان توانستند خدمات مؤثر به عشایر ارائه دهند، گفت: تعاون‌های عشایر سراسر کشور نمونه بارز واگذاری امور به مردم یا همان مردمی سازی است.

وی با بیان اینکه تعاون‌های عشایری در کنار تأمین نهادهای دامی توانستند خدمات و پشتیبانی‌های خوبی را هم ارائه دهند، افزود: تعاونی‌های عشایری کشور به عنوان الگوهای موفق و قابل معرفی تعاونی‌ها محسوب می‌شوند.

