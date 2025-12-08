  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

طرح «قاضی در مدرسه» در شهرستان کنارک برگزار شد

کنارک- طرح «قاضی در مدرسه» با هماهنگی اداره آموزش و پرورش شهرستان کنارک، در سالن همایش هنرستان دخترانه زکیه (س) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح «قاضی در مدرسه» صبح دوشنبه با هماهنگی اداره آموزش و پرورش شهرستان کنارک، در سالن همایش هنرستان دخترانه زکیه (س) برای دانش آموزان برگزار شد.

هدف اصلی این طرح، افزایش آگاهی‌های حقوقی دانش‌آموزان، ارتقای فرهنگ قانون‌مداری و پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی عنوان شد؛ به‌گونه‌ای که سطح دانش و شناخت حقوقی نسل نوجوان نسبت به وظایف شهروندی و پیامدهای رفتارهای پرخطر در فضای حقیقی و مجازی افزایش پیدا کند.

در این جلسه که جمعی از معلمان و دانش‌آموزان این مرکز آموزشی حضور فعال داشتند، با تبادل نظر و هم‌اندیشی، چالش‌های احتمالی و مسائل حقوقی و قضائی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین راهکارهای پیشگیری از جرایم در فضای مجازی، نحوه مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سواد حقوقی دانش‌آموزان به‌صورت کاربردی توضیح داده شد.

در پایان این نشست، بر تداوم اجرای دوره‌های آموزشی «قاضی در مدرسه» و تقویت همکاری میان دستگاه قضائی و آموزش و پرورش در راستای صیانت از حقوق دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید شد.

