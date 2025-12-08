  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۲

پای دل دانشجو؛ گفتگو صمیمانه مهر با دانشجویان دانشگاه سیستان وبلوچستان

پای دل دانشجو؛ گفتگو صمیمانه مهر با دانشجویان دانشگاه سیستان وبلوچستان

زاهدان - همزمان با روز دانشجو، خبرنگار خبرگزاری مهر به میان دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان رفت.

دریافت 28 MB
کد خبر 6681341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها