هرمزگان آماده مقابله با هجوم ملخ های صحرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور، رئیس این سازمان، تأکید کرد: با توجه به تجربیات سالهای گذشته و پایش مستمر مرزهای آبی و خشکی، تمامی مراکز این سازمان با همکاری نهادهای اجرایی مرتبط استان در حالت آمادهباش قرار دارند و سیستمهای هشدار سریع فعال شدهاند.
وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان و جهت بادهای غالب از شبهجزیره عربستان به سمت ایران، این استان را به خط مقدم ورود احتمالی این آفت خطرناک تبدیل کرده است، افزود: بر این اساس برنامه ریزی و تمهیدات در خصوص کنترل و مدیریت این آفت در صورت بروز احتمالی، شامل تأمین و سازماندهی نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده، بازبینی و آمادهسازی ناوگان سمپاش هوایی و زمینی، تأمین خودروهای صحرایی و تجهیزات پایش میدانی و همچنین ذخیرهسازی و تأمین سموم مورد نیاز با رعایت استانداردهای زیست محیطی است.
بر اساس اطلاعیههای سازمان جهاد کشاورزی استان، از کشاورزان و باغداران خواسته شده است با مراجعه به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها، از آخرین راهنماییهای فنی بهرهمند شده و موارد مشاهده آفت را بهصورت سریع اطلاعرسانی کنند.
شایان ذکر است، ملخ صحرایی از آفات مهاجم خطرناک است که در صورت عدم کنترل بهموقع میتواند خسارات سنگینی به مزارع و باغات وارد نماید.
نظر شما