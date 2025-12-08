فراخوان ششمین کنگره ملی شعر «مکتب گمنامی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان ششمین کنگره ملی شعر مکتب گمنامی در پاسداشت مجاهدتهای خاموش مدافعان امنیت وطن و سربازان گمنام امام زمان (عج) منتشر شد.
این کنگره در پنج بخشهای «قالبهای سنتی»، «قالبهای نو و سپید»، «شعر کودک و نوجوان» و «ترانه، سرود و تصنیف» برگزار میشود.
«نشان بی نشانی» آنان که نامشان ایران است، «نگاهبانان ناپیدای آرامش» دلگرمی به مجاهدتهای خاموش مدافعان امنیت وطن در جنگ ۱۲ روزه، «چشمهایی برای ایران» همراهی مردم و مدافعان گمنام امنیت در مبارزه با وطنفروشان و جاسوسهای رسانهای، «بر فراز دماوند» نقش سربازان گمنام امام زمان (عج) در دفاع از تمامیت ملی، سرزمینی و تمدنی ایران و «سپرهای پنهان میهن» جانبازی سربازان گمنام امام زمان (عج) در آن سوی مرزهای ایران، از محورهای پیشنهادی به شاعران میباشد.
تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای نفرات اول هر بخش، لوح افتخار و مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای نفرات دوم، لوح افتخار و مبلغ ۱۰ میلیون تومان و لوح افتخار و مبلغ ۶ میلیون تومان برای شایستگان تقدیر، جوایز ششمین کنگره ملی شعر مکتب گمنامی است.
شاعران میتوانند تا ۱۳ دی ۱۴۰۴ آثار خود را به دبیرخانه این کنگره به نشانی اینترنتی https://maktabegomnami.ir/ ارسال کنند.
