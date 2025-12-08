کنگره بین المللی شعر زنان مقاومت «سوده» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان کنگره بین المللی شعر زنان مقاومت «سوده» منتشر شد.

اسوه‌های شاخص محور مقاومت همچون سردار سلیمانی، مهندس ابومهدی، سید حسن نصرالله، یحیی سنوار، ابوعبیده، شیخ زکزاکی، بانوان اسوه محور مقاومت از صدر اسلام تاکنون همچون سوده، سمیه، نسیبه، رمیصا، شیرین ابوعاقله، بنت‌الهدی صدر، بانوان و کودکان فلسطینی،‌ مقاومت در قرآن و روایات و مقاومت و تمدن اسلامی از موضوعات این کنگره است.

شرکت برای عموم بانوان و آقایان شاعر بلامانع است و شاعران می‌توانند برای شرکت در این جشنواره آثار خود را تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴، به نشانی اینترنتی najm.whc.ir ارسال کنند.

اختتامیه این کنگره دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.