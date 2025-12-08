  1. استانها
انسداد محور چالوس و ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج

کرج - سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان را اعلام کرد.

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعمال محدودیت ترافیکی، گفت: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در هر دو مسیر از ساعت ۷ تا ۱۹ امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ مسدود است.

وی درباره شرایط جوی افزود: محور هشتگرد – طالقان با بارش باران همراه است و سایر محورهای استان البرز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران خبر داد و گفت: این ترافیک در محدوده پایانه کلانتری تا پل فردیس مشاهده می‌شود و تردد در دیگر محورهای استان عادی و روان گزارش‌شده است.

