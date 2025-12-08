رسیدگی به پرونده متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در دادگاه کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، با اعلام آغاز رسیدگی به پرونده متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در دادگاه انقلاب کرج، گفت: متهم پرونده که ایرانی دو تابعیتی و مقیم یکی از کشورهای اروپایی بوده است؛ در روز چهارم جنگ ۱۲ روزه توسط اطلاعات سپاه استان البرز شناسایی و بازداشت شد.

وی بابیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام‌شده و اسناد موجود در پرونده؛ متهم با مأموران موساد ملاقات‌های متعددی داشته و در سرزمین‌های اشغالی هم آموزش‌دیده است، افزود: متهم پس از دو سال ارتباط و آموزش از سوی افسران موساد در پایتخت‌های چندین کشور اروپایی و سرزمین‌های اشغالی؛ حدود یک ماه قبل از جنگ ۱۲ روزه از طریق مرز هوایی به‌منظور انجام مأموریت وارد کشور شد و به هنگام بازداشت و نیز در ویلای محل اقامت وی اقلام و تجهیزات پیچیده جاسوسی و اطلاعاتی کشف گردید.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج آغازشده است در خصوص اتهامات متهم بر اساس کیفرخواست صادره، بیان کرد: پرونده وی با عنوان اتهامی «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی موضوع ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» رسیدگی خواهد شد.