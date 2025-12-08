نان نقشی کلیدی در تأمین انرژی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نان به عنوان اصلیترین ماده غذایی در سفره ایرانیان، نقشی کلیدی در تأمین انرژی و مواد مغذی روزانه دارد. با این حال، شیوه خرید و نگهداری نان میتواند تأثیر بسزایی بر سلامت افراد و همچنین میزان ضایعات غذایی در جامعه داشته باشد.
روش خرید و نگهداری نان:
۱) نانی را انتخاب کنید که بیش از حد سوخته یا خمیر نباشد. نانهای خیلی تیره یا نیمپز برای سلامت مضر هستند.
2) در هنگام خرید حتماً اجازه دهید بخار نان تخلیه شده و سرد شود .
3) در زمان انتقال نان به منزل آن را در پوشش پارچهای قرار دهید .
۴) در صورتی که بیش از نیاز یک وعده نان خریدهاید حتماً نان را قبل از بیات شدن به برشهای کوچک تقسیم کرده و در کیسههای مخصوص در فریزر نگهداری نم
نمائید .۵) چند دقیقه قبل از مصرف، نان را از فریزر در آورده و در هوای آزاد نگهداری و یا گرم نموده و مصرف نمائید.
۶) گرم کردن اصولی: استفاده از فر یا توستر برای گرم کردن نان منجمد، مانع از تغییر بافت و کاهش کیفیت آن میشود.
نوع خرید و نگهداری نان نه تنها بر سلامت فردی و خانوادگی اثرگذار است، بلکه در کاهش ضایعات غذایی و ارتقای امنیت غذایی کشور نیز نقش مهمی دارد. توجه به این موضوع میتواند گامی مؤثر در جهت اصلاح الگوی مصرف و ارتقای فرهنگ تغذیه سالم در جامعه باشد.
