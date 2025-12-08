آغاز پویش «شهر؛ قدردان توست» با محور توانمندسازی بانوان قمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه آمره رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر قم از آغاز پویش «شهر؛ قدردان توست» همزمان با هفته گرامیداشت مقام زن و مادر خبر داد و اظهار داشت: این پویش مجموعهای از برنامههای فرهنگی، اجتماعی و خدمات شهری را در قالب اقداماتی ملموس و هدفمند برای بانوان و مادران قمی اجرا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بیلبوردها و سازههای شهری با پیامهای ویژه تقدیر از زنان و مادران در نقاط مختلف شهر نصب شده است، افزود: توجه به زنان آسیبدیده و سرپرست خانوار از محورهای مهم این پویش است و به همین منظور، تورهای ویژه قمگردی با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت پیوند آنان با فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شهر برگزار میشود.
آمره همچنین از اجرای برنامههای مرتبط با دانشجویان دختر خبر داد و گفت: همزمان با هفته گرامیداشت مقام زن و روز دانشجو، بازدیدهای سرزده از خوابگاههای دانشجویی دختران و نشستهای صمیمانه با آنان صورت میگیرد تا نسل آینده مادران، آشنایی بیشتری با ظرفیتهای شهر پیدا کنند. بازدید از خانه سالمندان، گفتوگو با مادران تنها و حضور در زندان زنان نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر قم با اشاره به آغاز فعالیت جشنواره «قمنگار» افزود: این جشنواره با محور هنرهای شهری به موضوعاتی از جمله عفاف و حجاب، جوانی جمعیت و بازآفرینی بصری بوستانهای ویژه بانوان خواهد پرداخت.
وی از راهاندازی پلتفرم جامع نظرسنجی بانوان قمی نیز خبر داد و اظهار کرد: دریافت دیدگاههای زنان درباره خدمات شهری، اجرای طرحها و مطالعات نیازسنجی فضاهای ویژه بانوان از طریق این پلتفرم با دقت و هدفمندی بیشتری انجام خواهد شد و مقدمات طراحی فضاهای امن، باکیفیت و توانمندساز برای بانوان را فراهم میکند.
آمره طراحی «خانه نوآوری و توانمندسازی بانوان» را یکی از برنامههای مهم مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: این مرکز پایگاهی برای شکوفایی استعدادها، توسعه کارآفرینی و تقویت مشارکت اجتماعی بانوان شهر قم خواهد بود.
گفتنی است پویش «شهر؛ قدردان توست» در چهار نقطه کلیدی شهر قم با هدف تکریم جایگاه مادران و بانوان و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود.
نظر شما