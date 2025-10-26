برگزاری نخستین رویداد «زینبی باش» در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آمره در تشریح این برنامه گفت: حضرت زینب (س) با درک عمیق از مسئولیت الهی خود، در سخت‌ترین شرایط تاریخی توانست پیام مقاومت و ایستادگی را به گوش تاریخ برساند. امروز نیز زنان ما باید با الهام از آن بانوی بزرگوار، پیام مقاومت و مسئولیت‌پذیری زن مسلمان را در جامعه تبیین کنند.

وی افزود: رویداد «زینبی باش» با همکاری شهرداری قم و آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود و محور اصلی آن پاسداشت بانوان جریان‌ساز مقاومت است. در نخستین دوره این برنامه، مادران، همسران و دختران شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای هسته‌ای، شهدای جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و جمعی از بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی حضور خواهند داشت.

آمره با تأکید بر نقش بی‌بدیل زنان در شکل‌گیری و استمرار جبهه مقاومت اظهار داشت: زنان ستون اصلی مقاومت‌اند؛ اگر مردان در میدان نبرد ایستادند، این الهام و پشتیبانی زنان مؤمن بود که آنان را استوار نگه داشت. امروز نیز در میدان فرهنگ، تربیت و اجتماع، زنان باید همان نقش را ایفا کنند و مادران، معلمان و بانوان فعال اجتماعی در خط مقدم این جهاد فرهنگی قرار دارند.

رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر قم از تداوم این جریان فرهنگی خبر داد و گفت: رویداد «زینبی باش» آغاز یک مسیر است و سلسله‌برنامه‌هایی در قالب کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های روایت‌گری، محافل گفتمان‌سازی و آئین‌های تجلیل از بانوان فعال در حوزه مقاومت در دست برنامه‌ریزی قرار دارد.

وی با اشاره به طرح‌های حمایتی شورا و شهرداری قم افزود: برنامه‌هایی برای توانمندسازی بانوان سرپرست خانواده، حمایت از خانواده‌های شهدا و توسعه فعالیت‌های داوطلبانه بانوان در عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز در دستور کار است.

آمره در پایان خطاب به بانوان قم گفت: امروز هر گام بانوان در مسیر تربیت، فرهنگ و خدمت اجتماعی، ادامه رسالت زینب کبری (س) است. اگر آن حضرت پیام عاشورا را به گوش تاریخ رساند، ما نیز وظیفه داریم پیام مقاومت را به نسل‌های آینده منتقل کنیم؛ «زینبی باش» فقط یک شعار نیست، بلکه مسیری برای ساختن جامعه‌ای بر پایه ایمان، آگاهی و کرامت زن مسلمان است.