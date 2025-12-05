پلمب کشتارگاه متخلف طیور در کرمانشاه

رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک واحد کشتارگاه طیور در شهرستان کرمانشاه که طی ماه‌های اخیر بارها به دلیل تخلفات و نواقص بهداشتی مورد اخطار قرار گرفته بود، با دستور مقام قضائی پلمب شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بازرسی‌های مستمر کارشناسان دامپزشکی از تداوم نواقص بهداشتی و عدم اصلاح وضعیت در این واحد حکایت داشت و اداره دامپزشکی شهرستان نیز گزارش تخلفات را برای صدور رأی تعطیلی به مرجع قضائی ارسال کرده بود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اعلام این خبر اظهار داشت: این اقدام در راستای مسئولیت ذاتی مجموعه دامپزشکی برای پیشگیری از هرگونه تهدید علیه بهداشت عمومی صورت گرفت و هیچ تخلفی در این حوزه قابل تحمل نیست.

وی افزود: نظارت‌های بهداشتی بر تمامی واحدهای تولیدی، عرضه و کشتار دام و طیور در استان به صورت مداوم و با حساسیت بالا در جریان است و کوچک‌ترین قصور یا تخلف با برخورد قانونی و بدون اغماض مواجه خواهد شد.

سمیعیان تصریح کرد: هدف اصلی مجموعه دامپزشکی استان اطمینان از عرضه فرآورده‌ای سالم و کاملاً بهداشتی به دست مصرف‌کننده است و تمام واحدهای فعال در چرخه تأمین و عرضه محصولات دامی باید خود را موظف به رعایت دقیق ضوابط بدانند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پلمب این واحد کشتارگاهی نشان‌دهنده برخورد جدی دستگاه قضائی و دامپزشکی با متخلفان حوزه سلامت غذایی است و به‌عنوان هشداری جدی برای سایر واحدهای تولید و عرضه در استان تلقی می‌شود تا هرگونه بی‌توجهی به ضوابط بهداشتی را کنار بگذارند.